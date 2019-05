Utslipp av miljøprodukt har medført skade på miljøet

Fylkesmannen i Innlandet mener et stort utslipp av miljøproduktet glasopor etter høstflommen i 2018 har medført skade for miljøet. Nå må noen rydde opp.

Bedriften Glasopor i Skjåk produserer skumglass – glasopor – av resirkulert glass fra husholdninger i hele Norge, og det blir i utgangspunktet miljøvennlige byggematerialer av resirkulert glassemballasje.

Men under høstflommen havnet rundt 25.000 kubikkmeter glasopor fra miljøbedriften i elva, som fraktet det videre nedover med vannet som utslipp. Det foreligger ikke nærmere kunnskap om langtidseffekter av glasopor i ulike naturmiljøer, ifølge Nationen.

De store mengdene med glasopor kan true levekårene for flere arter i de mest berørte og mest sårbare områdene, ifølge Fylkesmannen i Innlandet.

Må ryddes fort

– Målet er å samle opp mest mulig før den store vårflommen setter inn i starten av juni. Lykkes vi ikke med det, kan i verste fall store mengder skumglass reise med vårflommen nedover de store elvene i dalførene våre – og til slutt havne i havet, sier direktør for virksomhetsområdet landbruk og miljø hos Fylkesmannen i Innlandet, Haavard Elstrand, til Nationen.

Ifølge Elstrand er det sannsynlig at de store forekomstene av glasopor kan føre til negative konsekvenser for miljøet utover det vi har kjennskap til å så langt.

– Fylkesmannen konkluderer derfor med at utslippet av glasopor har medført skade og ulempe for miljøet og at de største forekomstene av glasopor må tolkes som forurensning, sier Elstrand.

Uenig i vedtak

Glasopor AS fikk 14. februar pålegg fra Fylkesmannen om å rydde opp på ni angitte områder i Ottavassdraget, men påklaget vedtaket.

Klagesaken skal behandles av Miljødirektoratet. Glasopor AS anfører blant annet at det er uenig i Fylkesmannens konklusjon om at Glasopor må bære ansvaret for konsekvensene av flommen, ettersom bedriften ikke kan lastes for flommen som rammet helt uventet på et sted ingen hadde forventet flom.