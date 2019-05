Tilsvar: Glasopor skader ikke miljøet

Vi viser til artikkel om konsekvensene etter at en dramatisk og uventet flom rammet tettstedet Skjåk og bedriften Glasopor i oktober 2018. Når Fylkesmannen lar det danne seg et inntrykk av at produktet glasopor i seg selv er farlig for miljøet, må vi få presisere følgende: Glasopor er et miljøprodukt laget av resirkulert glass. Glasopor er et naturlig materiale som er miljøsertifisert og godkjent for bruk i natur, som for eksempel utfylling i forbindelse med vegbygging.

Glasoporen vil bli til sand over tid, og materialet forurenser ikke i seg selv. Glasopor har innhentet en uttalelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som slår fast at det er liten risiko for at hendelsen skal føre til alvorlig forurensing og negative effekter på miljøet.

I likhet med både Fylkesmann, kommunene i området og lokalbefolkningen er vi likevel opptatt av at glasoporen bør ryddes opp før vårflommen. Glasopor AS drev en lovlig virksomhet på en regulert tomt etter godkjenning fra offentlige myndigheter.

Det er viktig å ha med seg følgende: ingen forutså flommen, ingen varslet flommen. Den kom på et tidspunkt, på et sted og med et omfang som ingen hadde forutsett. Lokalt snakker man om en tusenårsflom, med dramatiske konsekvenser for mange. Glasopor kan ikke lastes for at tusenårsflommen tok med seg varelageret vårt av stor verdi nedover Ottaelva. Vi drev virksomhet på et sted både Fylkesmann og kommune hadde godkjent. Opprydningen er først og fremst et ansvar for statlige myndigheter, selv om alle berørte parter, også Glasopor, må bidra og bidrar der vi kan.