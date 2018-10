Utrygg byggemetode: Eksperter frykter at hundrevis av britiske høyblokker kan kollapse

Mange hundre høyblokker i flere britiske byer er oppført etter et system som kan medføre at det er fare for at bygningene kan kollapse, skriver The Independent.

I flere britiske høyblokker opplever beboerne at veggene får sprekker. I noen tilfeller har sprekkdannelsene vært så store at man kan stikke en hånd inn i sprekkene i veggen.

Sprekkene skyldes at høyblokkene har blitt bygd etter Large Panel System-metoden (LPS), hvor prefabrikkerte betongelementer stables oppå hverandre og deretter boltes sammen. Metoden ble brukt på 1960- og 70-tallet, og eksperter anser at denne strukturen gjør bygningene spesielt utsatt for å kunne kollapse.

Nå viser dokumenter som den britiske avisen har fått tilgang til, at flere enn 575 høyblokker i Storbritannia er bygd etter denne LPS-metoden. Det tilsvarer mer enn 41.000 leiligheter.

Stadig flere feil: Byggeskader koster samfunnet 17 milliarder i året

«Det er som et korthus»

Allerede på 1960-tallet opplevde man at LPS-metoden gjorde høyblokkene særlig skrøpelige. Da førte en gasseksplosjon til at hele det sørøstlige hjørnet av høyblokken Ronan Point raste sammen. Bygningen var oppført efter LPS-metoden.

Se video av Ronan Point etter kollapsen

«Det er som et korthus,» sier bygningsinspektør Arnold Tarling til The Independent. Han har foretatt undersøkelser av flere av Londons høyblokker som er bygd etter det falleferdige systemet. Ifølge inspektøren nytter det ikke å forsterke bygningene, siden feilene er så gjennomgripende.

«Kortene er stablet oppå hverandre, og blir holdt sammen av enkle avstivningssystemer. Dette gjør husene sårbare, og kan føre til kollaps i forbindelse med gasseksplosjoner, eller hvis det oppstår brann i en LPS-bygning. Gulvplatene i høyblokka vil ganske enkelt utvide seg og skyve ut veggpanelene, og så vil alt sammen raskt falle fra hverandre, sier han til The Independent.

Etter Grenfell: Storbritannia forbyr flere brennbare materialer i høyblokker

Verre enn Grenfell-saken

Bare i byene Leicester, Portsmouth og London har man i de siste årene funnet eksempler på feil og sårbarheter i bygningsstrukturen i blokker som er oppført etter LPS-prinsippet. I noen av byene har beboerne blitt flyttet, og bygningene skal nå rives.

Høyblokka Ronan Point etter at den raste sammen i 1968. Foto: Topfoto/NTB Scanpix

I andre saker har lokale myndigheter prøvd å forsterke bygningene, men flere steder mangler det opptegnelser om hvorvidt høyblokkene har blitt forsterket eller ikke, forteller bygningsinspektør Arnold Tarling til The Independent.

Saken om de svake byggverkene kommer i kjølvannet av brannen i Grenfell-høyblokka, og ifølge den britiske kunnskapsgruppen Tower Blocks UK er LPS-saken «et enda større problem, på grunn av at flere hundre bygninger er rammet».

Gruppen oppfordrer regjeringen om å sette i gang med en landsdekkende inspeksjon og sikkerhetsvurdering av LPS-høyblokkene.

Saken ble først publisert på ing.dk.