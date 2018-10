Grenfell-skandalen: Storbritannia forbyr flere brennbare materialer i høyblokker

En grusom brann i høyblokken Grenfell Tower i London kostet i juni i fjor 72 beboere livet – og avslørte at det bevisst har blitt jukset med brannsikkerheten i mange britiske bygninger.

Etterforskningen viste blant annet at den brennbare kjernen i sandwichpanelene til fasadekledningen hadde medvirket til den lynraske brannspredningen over fasaden til bygningen. Ifølge de britiske myndighetene overholdt ikke fasadesystemet – som var installert som et ledd i en større renovering – de britiske brannkravene.

Men etterfølgende undersøkelser har vist at den samme typen kledning likevel var montert på mange andre høye bygninger. Og ifølge en undersøkelseskommisjon, har systemet for godkjenning av brannsikkerhet i bygninger vært så dysfunksjonelt at det kan være alvorlige feil i flere andre bygninger.

Bare delvis forbud

Undersøkelseskommisjonen anbefalte likevel ikke et totalforbud mot bruk av brennbare materialer i fasadekonstruksjonen på høyblokker. Men undersøkelseskommisjonens formann, Judith Hackitt, sa i en påfølgende høring at hun håpet at regjeringen likevel ville forby de brennbare byggematerialene.

Etter et par måneders diskusjon har den britiske regjeringen nå besluttet å oppfylle ønsket hennes – i hvert fall delvis.

«Jeg vil endre bygningsreglementet, slik at bruken av brennbare materialer blir forbudt på alle nye bolighøyblokker, sykehus og pleie- og studentboliger,» sa boligminister James Brokenshire på det konservative partiets kongress i helgen.

Ifølge en pressemelding fra ministeriet hans er høyblokker definert som bygninger på over 18 meter.

Begrenset brennbarhet tillates

Når det bare er snakk om et delvis forbud mot brennbare materialer, er det fordi regjeringen har formulert det som et forbud mot å bruke materialer som ikke overholder brannkravene til de europeiske brannklassene A1 og A2. Uorganiske materialer som stein, glass og metall klassifiseres vanligvis i brannklasse A1, mens for eksempel gipsplater ofte er i brannklasse A2.

Ifølge de britiske brannmennenes fagforening, Fire Brigades Union, er det et problem at brannklasse A2 også blir tillatt. Materialer i denne klassen er nemlig ikke helt ubrennbare – de kan bare ikke bidra betydelig til en brannspredning.

«Dette er ikke et totalt forbud mot brennbar fasadekledning, slik brannmennene har ønsket. Regjeringen vil fortsatt tillate bruk av materialer som kan brenne, på alle nye bygninger, sa fagforeningens generalsekretær Matt Wrack i en pressemelding.

Arkitekter frykter giftig røyk

Kritikken støttes av arkitektenes fagforening, Riba.

«Giftig røyk fra brennende fasadekledning har med stor sannsynlighet bidratt til det uforholdsmessig store tapet av liv under brannen i Grenfell Tower. Når man tillater alle produkter i brannklasse A2, er det ingen grenser for hvor mye giftig røyk og hvor mange brennende dråper som kan dannes. I våre øyne er ikke dette en passende reaksjon på det tragiske tapet av liv, og det kan innebære at offentligheten og beredskapsstyrker blir utsatt for en unødvendig risiko, skriver Riba i en pressemelding.

32 bygninger har fått ny fasade

Regjeringen vil ikke stille krav til fasadekledningen på eldre bygninger, men har bevilget en pott på 4,2 milliarder norske kroner for å bytte ut fasaden på offentlig eide eller støttede bygninger.

Inntil 14. september 2018 var det i England funnet 468 bygninger med aluminium-sandwichpaneler som ikke overholder dagens brannkrav. 32 av dem har fått byttet ut fasaden, og 125 er i gang med det. Ifølge regjeringens månedlige statusoversikt, var det fremdeles 30 bygninger som ennå ikke var undersøkt.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.