Utbyggingen av Aker sykehus kritiseres av kommunen

Statens plan for de nye sykehusene i Oslo har vært på høring, skriver NRK. Det har vært mye blest om Gaustad. Men også Aker får hard kritikk.

– Det er for liten plass til det store sykehuset som foreslås, skriver Plan- og bygningsetaten i sitt høringssvar.

De skisser et scenario med trafikkaos, støy, dårlig luft og lite uteareal for psykiatripasienter. I tillegg mener flere at bybildet vil lide av store og monotone bygg.

Det sier avdelingsdirektør Harald Øvland i Helse sør-øst seg enig i.

– De har ikke klart å lage gode byrom hvor det er trivelig å gå eller oppholde seg, sier han.

Det er planlagt at sykehuset skal være klart innen 2030. Sammen med Gaustad skal sykehuset overta for Ullevål.