Utbyggere: Oslo har byggeklare tomter til bare 7.022 nye boliger

Alle er enige om at det må bygges flere boliger i Oslo. Men utbyggerne og kommunen er uenige om hvorfor det bygges for lite og hvor mange boliger som kan bygges. Plan- og bygningsetaten opererer med 27.000 regulerte, men ubygde boliger.

OMA, en interesseorganisasjon for de største utbyggerne, har gransket samtlige tomter i Oslo. De kom fram til at tomter til 7.022 boliger er realistiske for utbygging, skriver Aftenposten.

– Vi vil finne et tallgrunnlag vi kan samle oss om og unngå denne skyttergravskrigen, sier Kjell Kvarekvål, kommunikasjonsdirektør i JM, som er en av de største boligbyggerne.

Han sier det blir svært vanskelig å øke byggetakten i Oslo med en såpass liten reserve.

Tidligere byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) legger ikke skjul på at han mener mange snakker som om det er kommunen som skal fikse hele problemet med galopperende boligpriser.

– Jeg ønsker meg nye initiativer og nye planer. Vi trenger flere gode prosjekter for å sikre en grønnere og mer inkluderende by. Vi får håper at de høye prisene bidrar til flere initiativer. Og at det kan gå raskere, sier han.