USA: Video viser sammenstøt mellom amerikansk drone og russisk jagerfly

Det amerikanske militæret opplyser at det ene russiske jagerflyet kom borti propellen på dronen. Amerikanerne sier den fikk så store skader at de ble nødt til å styrte det førerløse flyet i Svartehavet. Hendelsen skjedde tirsdag.

Russerne har nektet alt ansvar for hendelsen, mens USA har anklaget dem for å ha opptrådt uansvarlig. Den amerikanske dronen ble avskåret fordi den nærmet seg russisk luftrom over Krim-halvøya, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

Videoen som det amerikanske forsvaret har offentliggjort, er tatt med et av kameraene på dronen.