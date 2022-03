USA mener Nord Stream 2 er «død»

Gassrørledningen er svært omstridt, og USA forsøkte lenge å presse Tyskland til å skrinlegge prosjektet. En av årsakene var bekymring for at EU-land skulle bli for avhengige av russisk gass.

Da Russland anerkjente utbryterrepublikkene i Ukraina 21. februar, valgte regjeringen i Tyskland å stanse prosessen med å godkjenne rørledningen. Den er ferdigbygget, men aldri tatt i bruk.

Det vil den heller ikke bli, spår Victoria Nuland, statssekretær i USAs utenriksdepartement.

– Jeg tror Nord Stream 2 nå er død, sa hun til amerikanske folkevalgte tirsdag.

– Den er et stort stykke metall på bunnen av havet. Jeg tror ikke dette noen gang vil bli gjenopptatt, la hun til.

Nord Stream 2 er verdens lengste undersjøiske rørledning, og byggingen byggingen kostet over 90 milliarder kroner.

Selv uten Nord Stream 2 er Russland den største eksportøren av naturgass til EU. Norge ligger på andre plass.

Etter invasjonen av Ukraina ønsker imidlertid EU å begrense importen av russisk gass og å bli helt uavhengig av russisk olje og gass innen 2030.