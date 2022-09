Torbjørn Berntsen karakteriseres som en både streng og fremsynt miljøvernminister av Stig Ervik. Ervik leder Norsirk, som håndterer elektriske og elektroniske produkter, batterier og papp. Under Berntsens styre fra 1990 til 1997 ble Norge en pioner på området. Det andre land dumper i naturen, gjenvinner eller forbrenner vi. Det er dette som kalles urban mining.

– I mobiltelefoner i dag er det 30 metaller som vi klarer å identifisere. De som gjenvinnes, er noen og tjue, forteller Ervik.

Siden organisasjonen drives non profit, betyr det at de som sitter med ansvar for for å ta tilbake og resirkulere produktene, slipper stadig billigere unna. I starten kostet det ti kroner å få resirkulert materialene i en mobil. I dag kan det koste ned i 2-3 øre på det beste, sier han. Det er en kombinasjon av effektivisering og mer finmasket sortering av materialene og rett og slett at materialprisene er gått opp.

– Av en mobiltelefon får man nok ut over 98 prosent i gjenvinning, anslår Ervik

Det ligger rundt ti millioner brukte telefoner hjemme hos oss som er gått ut på dato, ifølge undersøkelser Norsink og Framtiden i våre hender har gjort. Så hvis nordmenn flest tømte skuffene for gamle mobiler, ville det være det mye materialer å hente.

Prisen på materialer har også gjort såkalte søppeltyver til et problem. Av et volum på 50.000 til 60.000 tonn hvite- og brunevarer årlig, forsyner søppelbandene seg med rundt 10.000, ifølge Norsink.

I dag gjenvinnes mer enn 90 prosent av produktene, og det øker stadig. Men teknologien setter begrensinger på hva vi klarer å gjenvinne. Foreløpig er det vanskelig å hente ut sjeldne jordarter og litium på tross av verdien. Men teknologien utvikles stadig og vil komme resirkuleringen til gode. Dette snakker vi med Ervik om i dagens podkast. Og hvorfor får de ikke inn særlig mange elbilbatterier?