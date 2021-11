Å omdanne planter til flydrivstoff er ikke en ny idé. Men hittil har produksjonen vært rammet av en rekke problemer som har lagt en demper på utviklingen og gjort at resultatet ikke har vært bærekraftig. Det handler for eksempel om høye produksjonskostnader, at avlingene beregnet på biodrivstoff konkurrerer med matproduksjon og at det trengs store mengder vann i produksjonen.