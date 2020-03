Unikt kart: Se den norske flytrafikken akkurat nå

Koronasituasjonen fører i disse dager til et dramatisk fall i flytrafikken over hele verden. Torsdag ble under halvparten av de planlagte norske kommersielle flyvningene gjennomført som planlagt, og utviklingen er fortsatt fallende.

På dette spesialkartet levert av Flightradar24 kan du følge med på flytrafikken til og fra norske flyplasser i sanntid. Kartet TU bruker er spesialtilpasset til å dekke kun de norske flyplassene.

Ved å peke på hvert fly kan du få opp mer informasjon om hvilket fly det er, hvor det er på vei og mange andre opplysninger. Du kan også zoome og flytte på kartet.

Den svenske tjenesten Flightradar24 følger all verdens kommersielle flytrafikk i sanntid, ved hjelp av et nettverk av såkalte ADS-B-mottakere, satelittdata og andre kilder.

Både SAS og Norwegian har permittert tusenvis av ansatte, og setter de fleste flyene på bakken. Widerøe preges av at ni småflyplasser er stengt. Over hele verden er over 40 flyselskaper nå i ferd med å redusere aktiviteten med 90-100 prosent. Lufthansa har i dag varslet at de reduserer flyvningene med 95 prosent.