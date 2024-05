Saken oppdateres.

Utbruddet er mellom Stora Skogfell og Sylingafell, skriver rikskringkasteren Rúv.

Geologen Kristin Jonsdottir sier til kringkasteren at utbruddet er over en kilometer langt, kanskje rundt halvannen kilometer.

Grindavik og Den blå lagune ble evakuert onsdag formiddag lokal tid etter at det ble registrert økt seismisk aktivitet i området.

Det er det femte utbruddet på litt over et halvt år, skriver avisa Morgunbladid.

Kun et fåtall av de fastboende i Grindavik har vendt hjem til bygda etter de foregående utbruddene. Morgunbladid meldte at evakueringen var fullført i 13-tiden lokal tid. Island ligger to timer bak Norge.

Ifølge det islandske sivilforsvaret kjenner innbyggerne nå evakueringsprosessen godt, og det gikk rolig for seg. Bakgrunnen for utbruddene er at geologiske systemer som har ligget stille i rundt 800 år igjen ble aktive fra 2021.