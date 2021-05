Undervannsdrage skal generere strøm fra tidevannet

SRI International (tidligere Stanford Research Institute) er et ideelt forskningsinstitutt med base i California. Nå utvikler de et tidevannskraftverk basert på en undervannsdrage. De samme prinsippene som får en drage til å stige med vinden kan brukes i strømmende vann, der dragens bevegelser deretter blir omgjort til energi.

IEEE Spectrum rapporterer at dragen er konstruert av glassfiber og skummateriale – og SRI har valgt et design som er inspirert av den største av alle skater, djevelskate. Dragen er forankret i en generator i bunnen, og når den genererer energi, vender den sin flate mage mot tidevannsstrømmen.

Kan redusere kostnadene

Energi genereres når dragen drar i linjen, og når den er helt utstrukket endrer den vinkel slik at den i stedet bruker sin optimale strømlinjeform når den trekkes tilbake mot strømmen. Følgelig genereres mer energi enn det som trengs for å buksere dragen tilbake til utgangspunktet.

SRI håper at hver drage vil kunne gi ca 20 kW. Men for å komme dit kreves det noen justeringer av dragens manøvrer, slik at mer energi kan utvinnes. Eventuelt kan løsningen være et mønster som ligner på åttetall når linjen rulles ut.

The Advanced Research Projects Agency-Energy har gitt tilsvarende 35 millioner norske kroner til prosjektet, og deres håp er at teknologien vil kunne bidra til å redusere kostnadene sammenlignet med eksisterende tidevannskraftverk, der strømprisen i dag er 10-25 cent per kWh ifølge til forskerne.

På Færøyene

SRI er på ingen måte de første som benytter undervannsdrager. Det svenske miljøteknologiselskapet Minesto har installert tidevannskraftverket DG100 på Færøyene - som på slutten av fjoråret leverte den første strømmen til øyboerne.

Minestos løsning handler også om en drage som er forankret med en line til bunnen. Svenskene kaller sin teknologi «Deep Green», og i april fikk Minesto innvilget et nytt patent som styrker beskyttelsen av teknologien.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.