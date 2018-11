Den svenske undervannsdragen «flyr» i vannet. Nå har den vist at den kan produsere strøm

På samme måte som en vanlig drage flyr raskere enn vinden, bygger Deep Green på prinsippet om at undervannsdrager kan nå en hastighet som er mye raskere enn saktegående undervannstrømmer.

Det svenske energiselskapet Minesto skal ta i bruk teknologien i et tidevannskraftverk i Holyhead deep-området Wales.

Nå kan selskapet melde at de for første gang har produsert energi i kommersiell skala ved hjelp av «undervannsdragen» – det første steget mot full kraftproduksjon.

«Flyr» i vannet

Dragen består av en tolv meter lang vinge, med en 500 kW-turbin festet under, som «seiler» rundt som en undervanns kite i en åttetalsformet bane, på samme måte som en drage flyr gjennom luften.

Når tidevannet kommer skaper det en løftekraft på vingen, som akselererer konstruksjonen framover i ti ganger så høy hastighet som tidevannstrømmen. Dermed får vannet også ti ganger høyere hastighet inn i turbinene, og vannmengden som går gjennom turbinen, øker. På den måten produserer dragen langt mer energi enn en konstruksjon som står stille. Det er dette som gjør teknologien til Minesto unik.

Undervannsdragen befinner seg seks kilometer fra Holy Island, nordvest i Wales. Den er festet til havbunnen på 85 meters dybde med en vaier. Selve vingen flyter på mellom 20 og 50 meters dybde, hvor den benytter tidevannet og havstrømmer for å produsere energi.

Deep green er utviklet spesielt for å settes ned på dyp med lave vannhastigheter. Årsaken er blant annet at det er langt lettere å installere kraftverkene i rolig vann enn i sterke strømmer.

Holyhead deep-området har i snitt vannhastigheter på 1,5 til 2 meter i sekundet, noe som skal være ideelt for teknologien.

Fra 500 kW til 10 MW

Foreløpig er kun én drage installert. Den skal demonstrere at teknologien fungerer, før produksjonen skaleres opp. Foto: Minesto

Foreløpig er det kun installert én drage, for å demonstrere teknologien. Siden den ble installert i juni i år, har selskapet gjennomført en rekke ulike tester av alle dragens komponenter og funksjoner, for å undersøke hvor godt teknologien fungerer.

Nå har altså selskapet gått over i neste fase, og har produsert strøm med undervannsdragen i et kommersielt prosjekt for første gang. Det er et viktig steg på veien.

For selskapet har en avtale om å utvikle og teste teknologien i et 10 MW tidevannskraftverk i Holyhead Deep. Minesto mener området har enda større potensial og håper å kunne utvide til 80 MW, når teknologien har vist at den fungerer.

– Det vi har oppnådd i Wales de siste månedene, gjør oss sikre på at teknologien vår kan operere i tidevann- og havstrømmer, og kan levere energi på en forutsigbar og pålitelig måte, sier Minesto-direktør Martin Edlund i en pressemelding.

Selskapet påpeker at dette stadiet av utviklingen handler om å demonstrere at teknologien fungerer, og det at den første storskala undervannsdragen genererer energi som den skal, viser at den utfører oppgaven den var designet for å gjøre.