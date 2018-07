Underskudd tross økt omsetning for Yara

Selv om Yaras inntekter i andre kvartal økte med 16 prosent i andre kvartal, ble fjorårets overskudd snudd til underskudd for gjødselgiganten.

Selskapet endte med et resultat før skatt på minus 261 millioner dollar i årets andre kvartal. Beløpet tilsvarer 2,11 milliarder kroner etter dagens kurs. I samme periode i fjor fikk selskapet et overskudd på 115 millioner.

Nøkkeltall fra Yaras resultatregnskap for andre kvartal 2018. Tall for andre kvartal 2017 i parentes. Inntekter: 3.192 millioner dollar (2.759 millioner dollar) Driftsresultat: 38 millioner dollar (130 millioner dollar) Resultat før skatt: -261 millioner dollar (115 millioner dollar)

Driften gikk riktignok i pluss, men overskuddet her falt fra 130 millioner kroner for et år siden til 38 millioner i år.

Dette skjer samtidig som omsetning og andre inntekter økte fra 2,76 milliarder kroner i andre kvartal 2017 til 3,19 milliarder i år.

Økte gasskostnader

Yara trekker fram økte gasskostnader som en faktor som påvirket kvartalsresultatet, samtidig som økte leveranser og priser på selskapets produkter trakk i positiv retning.

– Yara rapporterer 13 prosent høyere leveranser, til tross for lastebilsjåførstreiken i Brasil. Likevel var underliggende EBITDA 5 prosent lavere, ettersom økte leveranser og salgspriser ble utlignet av økte energikostnader, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i en pressemelding. Han tror ikke på noen umiddelbar forbedring i markedet.

– Markedsforholdene i industrien vår vil sannsynligvis fortsatt være tøffe i en tid fremover, men balansen i markedet ligger an til å gradvis forbedres etter 2018, sier Holsether.

I tillegg førte en sterkere dollar til valutatap for selskapet.

Les også: Mysteriet om jordens manglende nitrogen er løst