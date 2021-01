Ulykkesflyet Boeing 737 MAX får grønt lys til å fly i Europa

Godkjenningen fra Easa gjelder også i Norge.

Flytypen ble satt på bakken våren 2019 etter to ulykker som kostet 346 mennesker livet. Etter det har Boeing gjort endringer på modellen for å få ny godkjenning.

Easa fastslår at fire hovedkrav er oppfylt, men det utdypes ikke hvilke krav det er snakk om. Dermed kan flyet igjen settes inn på alminnelige ruter 22 måneder etter at det ble innført flyforbud for typen.

Luftfartstilsynet har tidligere sagt at det likevel kan ta litt tid å få flyene i trafikk igjen, fordi tilsynet må forsikre seg om at alle nødvendige oppdateringer, prosedyrer og formaliteter er på plass først.

I USA ble Boeing 737 Max satt tilbake i trafikk rett før nyttår.

Det var en programfeil i flyenes styresystem som ble utpekt som årsaken til de to flystyrtene. Under visse omstendigheter kunne programvaren presse flyets nese ned selv om pilotene forsøkte å rette flyet opp.