Nasa kunngjorde lørdag at de to skal hentes hjem fra Den internasjonale romstasjonen (ISS) med et av SpaceXs romfartøy – tidlig neste år.

Avgjørelsen regnes som et kraftig prestisjenederlag for Boeing, som har hatt store problemer med sin Starliner-kapsel. De hadde håpet at turen ville gjenreise tilliten til prosjektet etter mange år med utviklingsproblemer og over 1,6 milliarder dollar i budsjettoverskridelser siden 2016.

Det er ti år siden Nasa bestilte nye romfartøy for å sende mannskap til og fra ISS, etter at romferjene ble pensjonert. Oppdraget gikk til to selskap, SpaceX og Boeing. SpaceX vant kappløpet om å levere først med klar margin og har hatt sine Dragon-fartøy i drift i fire år.

Salt i såret

At oppdraget med å sørge for hjemturen går til den argeste konkurrenten i romfartsindustrien, gnir salt i såret for kriserammede Boeing. Kvalitetsproblemer i produksjonen av passasjerfly, selskapets viktigste produkt, har i flere år preget den amerikanske luftfartskjempen.

Nasa-astronautene Butch Wilmore og Suni Williams er begge tidligere testpiloter i det amerikanske forsvaret. De ble de første som fløy med Starliner den 5. juni.

De skulle til ISS for det som etter planen skulle være en tur på åtte dager. Ferden gikk imidlertid ikke som planlagt. I løpet av de første 24 timene sviktet fem av de 28 framdriftsenhetene om bord. Det oppsto også flere lekkasjer av helium, som brukes i framdriftssystemet.

I en sjelden omorganisering av timeplanen for Nasas astronauter forventes det nå at de to astronautene kommer tilbake i februar 2025.

Tomme seter

Crew Dragon-fartøyet som skal hente dem, skytes opp neste måned som en del av et rutinemessig vaktskifte på ISS.

To av fartøyets fire seter vil imidlertid være tomme – for å gjøre plass til Wilmore og Williams på vei tilbake.

Starliner vil koble seg fra ISS uten mannskap og forsøke å returnere til jorden som den ville ha gjort med astronauter om bord.

Nasa-sjef Bill Nelson sa på en pressekonferanse i Houston lørdag at han har diskutert saken med Boeings nye toppsjef Kelly Ortberg.

– Han ga uttrykk for at de vil fortsette arbeidet med å løse problemene når Starliner er trygt tilbake, sa han.