Fredag kommer Boeings romkapsel Starliner hjem fra den internasjonale romstasjonen ISS.

Det blir uten astronautene Butch Wilmore og Suni Williams, som vil fly hjem med en Crew Dragon-kapsel neste år.

Astronaut hører lyd han ikke forstår

Nylig ble en radiomelding plukket opp av meteorologen Rob Dale, skriver Ars Technica. I meldingen hører man Wilmore stille et spørsmål om Starliner angående en lyd han ikke forstår. Han ber kontrollrommet og kollegene på jorden finne ut hva som forårsaker det.

Først trenger ingen lyd ned til jorden, men senere kan det høres et pulserende og spøkelsesaktig ping.

Det er ikke første gang det har dukket opp uklare lyder i verdensrommet. For eksempel ble det rapportert om et dunk fra Kinas første menneskelige romferd i 2003, som senere ble funnet å skyldes små deformasjoner i romfartøyet.

Mener å ha funnet forklaringen

Men de merkelige lydene er verdt å merke seg gitt utfordringene som Boeing og Nasa har hatt med debutbesetningen til Starliner. Dette inkluderer betydelige heliumlekkasjer under flyvningen. Nasa kunngjorde for en uke siden at på grunn av usikkerhet om flybarheten til Starliner, ville den komme hjem uten mannskapet.

Mandag mente Nasa at de hadde funnet forklaringen på de merkelige lydene, som nå har stoppet opp. Nasa mener det dreier seg om problemer med lydkonfigurasjonen mellom ISS og Starliner. Nasa skriver at lydanlegget er komplekst, noe som blant annet kan føre til støy.