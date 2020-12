Ultrafine partikler fra 3D-printere kan være skadelig – særlig for barn

Corona-krisen har satt i gang de mange 3D-skriverne i private hjem, klasserom og biblioteker, og siden mars har tusenvis av visir blitt trykt på private 3D-skrivere i Danmark. Men det er viktig å ventilere godt fordi mange 3D-skrivere avgir store mengder ultrafine partikler i miljøet når plastmaterialet blir oppvarmet og 3D-printet. De ultrafine partiklene påvirker inneklimaet og kan potensielt skade lungene, spesielt hos barn under ni år.

Det viser en rekke nye studier, som ble presentert forleden på konferansen Exposure and Risk Assessment of 3D Printing and Emerging Materials symposium.

Det er spesielt de utbredte og ofte billige FDM-skrivere, der en tynn plasttråd varmes opp og legges lag på lag, som bruker ABS-plast (akrylnitrilbutadienstyren) som ser ut til å utgjøre en helserisiko i miljøer uten riktig ventilasjon.

3D-utskriftsprosessen frigjør skadelige partikler fra ABS-plast når materialet blir oppvarmet og smeltet. Bioplast av PLA-typen ser ikke ut til å frigjøre giftige partikler på samme måte når de brukes til 3D-utskrift.

Påvirker lungeceller

En studie utført av amerikanske helsemyndigheter, National Institute for Occupational Safety and Health, viser at partikler og gasser fra ABS-materialer i 3D-utskrift er giftige og påvirker lungeceller hos mennesker, mens de ser ut til å påvirke lungeceller hos rotter i mindre grad.

To studier utført av US Environmental Protection Agency indikerer også at plastmaterialet, kalt filament, avgir partikler, og en simulert modell viser at denne typen partikler ser ut til å påvirke celler spesielt hos barn under ni år.

– Frem til i dag har allmennheten lagt lite vekt på mulig eksponering (av partikler, red. anm.) fra 3D-skrivere, sier Peter Byrley i en pressemelding.

Han er fysiker og forsker ved US Environmental Protection Agency EPA og forfatter av de to studiene.

De nye studiene sier ikke noe nøyaktig om hvor skadelige partiklene til ABS-materialer er, men Byrley påpeker at de nye forskningsresultatene forhåpentligvis kan bidra til å gjøre privatpersoner oppmerksomme på at det må utvises særlig forsiktighet under 3D-utskrift i miljøer uten profesjonell ventilasjon, og at det er behov for videre forskning på hvordan partikler fra ABS-materiale påvirker kroppens celler.

Velkjent utfordring

Dette er ikke første gang forskere heiser et varselsflagg om plastmaterialene som brukes til små 3D-skrivere i private hjem og skoler.

I 2015 beskrev Ingeniøren hvordan danske forskere advarte mot bruk av SLA-skrivere, der en UV-laser herder en væske (harpiks). Den metoden har tidligere vært kostbar og derfor primært forbeholdt fagpersoner, men prisen har falt de siste årene, og i dag kan denne typen 3D-skrivere kjøpes for noen få tusen kroner.

I 2016 målte forskere fra University of Texas mengden ultrafine partikler (UFP) og flyktige damper (VOC) fra forskjellige kombinasjoner av FDM-skrivere.

Undersøkelsene viste at mengden ultrafine partikler varierte veldig fra skriver til skriver, men var generelt størst når man bruker materialet ABS og lavest når man bruker biologisk nedbrytbart PLA (polylactide).

For de flyktige dampene var problemet mer eller mindre det samme: ABS sendte ut mest av det potensielt kreftfremkallende stoffet styren, mens utslippene var minst fra skrivere som brukte PLA.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.