Ultima Thule er flat som en pannekake og rund som en valnøtt

Da NASA-sonden New Horizons første nyttårsdag i lynhastighet fløy tett forbi det bare ca. 33 km lange objektet som har fått kjælenavnet Ultima Thule, i Kuiperbeltet utenfor Plutos bane rundt Sola, tok den bilder, som fikk astronomene til å mene at objektet bestod av to nesten kuleformede deler satt sammen til en snømann.

Dette har nå vist seg ikke å være riktig. På bakgrunn av fotos av Ultima Thule ca. 10 minutter etter at sonden hadde vært nærmest, kan forskerne nå med sikkerhet konkludere med at ingen av de to delene er i nærheten av å være sfæriske.

Helt unik

Den vitenskapelige lederen av oppdraget, Alan Sten ved Southwest Research Institute, opplyser i en pressemelding fra NASA at dette bare gjør gåten om hvordan Ultima Thule har blitt dannet enda større.

«Vi har aldri sett et tilsvarende objekt i et kretsløp rundt Sola,» sier han.

New Horizons har fremdeles mange fotos å sende tilbake, men dataforbindelsen til Jorden er så langsom (ca. 1 kbit/s) at det vil ta omkring 20 måneder å sende tilbake alle bildene og målingene som satellitten tok i løpet av en periode på ca. 24 timer.

De kommende fotoene kan kanskje gi et bedre innblikk i formen til objektet. Det finnes ingen garanti for at den helt eksakte formen noensinne kan avgjøres, men det er sikkert at begge delene av det sammensatte objektet er mye flatere, enn man opprinnelig trodde og forventet.

«Dette vil utvilsomt gi anledning til nye teorier omkring dannelsen av planetesimaler i det tidlige solsystemet,» sier Hal Weaver ved Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

Slik startet det i 2006: Full fart mot Pluto

New Horizons ferd i solsystemet førte den først tett forbi Pluto i 2015 og deretter forbi Ultima Thule, med det offisielle navnet 2014 MU69, første nyttårsdag 2019. Illustrasjon: NASA

Pannekake pluss valnøtt

Starten på denne videoen viser at sett fra New Horizons synsvinkel, lignet Ultima Thule en snømann da sonden nærmet seg Kuiperbelte-objektet.

Ut fra de første bildene av Ultima Thule var det nærliggende å konkludere med at det sammensatte objektet hadde form som en snømann. Det er feil. Illustrasjon: NASA

I den siste delen viser NASA hvordan objektet ser ut fra en annen synsvinkel. Denne informasjonen har forskerne utledet fra den halvmåneformen til Ultima Thule som New Horizons kunne fotografere etter at sonden hadde passert objektet.

Det er fremdeles betydelig usikkerhet rundt den helt eksakte formen til de to delene, men det står nå klart at Ultima (den største delen) har form som en pannekake, mens Thule (den minste delen) minner om en valnøtt.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.