Ukrainske ingeniører og loddebolt-amatører driver forsvar med enkle midler: Utstyrer drone med granatkaster

I garasjer, forlatte lagerbygninger og mer offisielle kontorlokaler prøver grupper av ukrainske loddebolt-amatører og mer etablerte ingeniører å skape problemer for den russiske hæren i forbindelse med konflikten i Ukraina.

De prøver blant annet å bygge droner til bruk i den tilspissede konflikten. Det er en nødvendighet, mener noen, siden Ukrainas hær – i motsetning til Russlands velutstyrte militære styrker – ikke hadde noen moderne former for pilotløse luftfartøyer ved starten av konflikten.

Dermed er den pågående konflikten i dette hjørnet av Europa blitt skueplass for – og et potensielt bilde – på fremtidens krigføring, hvor ulike typer kampdroner og jammeutstyr mot droner forventes å spille en stadig større rolle.

I det siste avsnittet i denne opprustningen har de ukrainske stifterne av dronefirmaet Matrix UAV, ingeniøren Jurij Kasyanov, en hovedrolle. På Facebook-siden sin har Jurij Kasyanov lagt inn en video av bedriftens siste påfunn:

En mindre kampdrone ved navn Demon, som er i stand til å bære skytevåpen, sprengstoff eller granatkastere med det formålet å gjøre pansrede kjøretøy ukampdyktige. Våpnene blir ganske enkelt montert på selve quadrokopteret – altså et luftfartøy som får dynamisk oppdrift og drives fram av fire rotorer.

«Enheten er konstruert for å forårsake plutselige og presise angrep på pansrede kjøretøy, brannpunkter, luftforsvarsutstyr og fiendens hovedkvarter i en avstand av opptil 10 kilometer,» sier Jurij Kasyanov i videoen.

Notorisk støyende

Kan Matrix UAV-en Demon faktisk gjøre så stor skade, er det likevel et voldsomt hinder som må forseres på slagmarken. Russiske styrker har i det siste bevist at de har blitt svært dyktige i bruken av kampdroner – både når det gjelder bruk av kamp- og overvåkningsdroner, samt mottrekk med avanserte elektroniske krigsverktøy som kan svekke fiendens droner.

Ukrainas hær har derfor åpent klaget over at noen – sannsynligvis russerne – ofte lykkes med å jamme styresignalene for droner på slagmarken. Det vil i praksis si at de jammer styresignalene for alle andre aktive kampdroner enn nettopp russernes egne pilotløse luftfartøy.

Ikke verifisert

«Denne kampdronen, Demon, er et skritt i riktig retning når det gjelder nærkamp, men mye avhenger av dronens faktiske yteevne på slagmarken. Quadrokoptere kan være notorisk støyende og sårbare ovenfor elektroniske mottiltak,» heter det på nettstedet Defense One fra Sam Bendett, som er sikkerhetsanalytiker ved tenketanken Center for Naval Analyses' International og medarbeider ved russiske studier hos American Foreign Policy Council.

«På den andre siden av grensen jobber russerne også med en rekke kampdroner beregnet på nærkamp. Der er blant annet snakk om modeller med faste vinger og multirotoriske konstruksjoner. Russerne utsetter også kampdronene sine for kontinuerlige tester, enten i kamp i Syria eller med kontinuerlige runder av øvelser. Så denne ukrainske 'Demonen' må gjennomgå et betraktelig antall tester før de bebudede spesifikasjonene kan verifiseres,» sier sikkerhetsanalytiker Sam Bendett.

