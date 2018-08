Ukens podcast: Slik restaurerer de gamle krigsfly

Norge har hatt god tilgang på gamle militære fly. Spesielt fra annen verdenskrig. Mange tyske fly falt ned over land, i sjøer og i havet.

Mye er selvfølgelig borte, spesielt delene som besto av aluminium og magnesium, men stålet er godt bevart fordi lettmetallet «ofret» seg. Ved flymuseet i Bodø gjøres det et betydelig arbeid for å restaurere gamle fly. Frivillige mekanikere og ingeniører har restaurering som hobby og gjør et uvurderlig arbeid på frivillig basis som ikke har vært mulig å finansiere på annen måte.

Sammen med TUs egen fly- og millitærnerd, journalist Per Erlien Dalløkken, har Teknisk Sett vært på besøk i restaureringsbua og sett på arbeidet. I denne podcasten snakker vi med major Anders Utgård om det frivillige arbeidet som utføres. Han er forsvarets sjef for museet og for flysamlingen på Gardermoen.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

