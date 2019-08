Tyskland vil forby plastposer

Fra før har EU vedtatt et forbud mot engangsplast fra 2021, et forbud som trolig vil gjelde i Norge også, men dette forbudet gjelder ikke plastposer.

Nå vil tyske myndigheter vurdere et eget forbud mot engangs-plastposer i landet, skriver Reuters.

– Tyskland planlegger et forbud mot plastposer, de frivillige tiltakene med varehandelen for å begrense bruken har ikke gitt gode nok resultater, den tyske miljøvernministeren, Svenja Schulze, ifølge nyhetsbyrået.

Det skal ikke være oppgitt en tidsplan for når et slikt forbud vil kunne tre i kraft.

Vil bort fra bruk og kast

Målet med plastposeforbudet skal være å få bukt med kast og bruk-samfunnet og generelt få ned bruken av plast.

Ifølge DR.dk vil forbudet omfatte bæreposer til matvarer, klær og annet. De gjennomsiktige posene som typisk brukes til frukt og grønt vil foreløpig ikke omfattes av forslaget, men Schulze jobber med løsninger for å redusere bruken av disse også, og skal møte med detaljhandelen om nettopp dette i høst.

Tidligere har den tyske miljøvernministeren også lagt frem en plan for hvordan landet skal gå foran for en fremtid uten emballasje og annen engangsplast.

I likhet med Norge har Tyskland innført betaling for plastposer, men her som et frivillig tiltak. Formelt skal 360 butikker ha støttet opp om dette, i tillegg til at en rekke har fulgt tiltaket på mer uformelt vis. Det skal ha redusert forbruket av plastposer fra 68 per person årlig i 2015 til 20 per person i året.

Tyskland er i godt selskap. Ifølge NRK har mer enn 100 områder, land og regioner har innført totalforbud mot plastposer. Frankrike har blant annet innført forbud mot lette plastposer, som er tynnere enn 0,05 millimeter.

Vil bli kvitt forsøpling i strandkanten

Fra før er det altså vedtatt et forbud mot engangsplast i EU. Formålet med dette er å bli kvitt plastartiklene som skaper mest forsøpling i strandkanten i Europa. På forbudslisten står:

plastbestikk

plasttallerkener

plastkopper

sugerør av plast

bomullspinner av plast

visse typer matbeholdere av plast

visse typer drikkebeholdere av plast

– Vi har alle hørt advarselen om at målt i vekt vil det være mer plast enn fisk i havene innen 2050 hvis vi fortsetter å dumpe plast i havene i samme omfang som i dag. Vi kan ikke la det skje, sa Østerrikes miljøvernminister Elisabeth Köstinger da forbudet i EU ble klart i fjor.