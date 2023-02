Tyskland: Ingen beviser for at Russland sprengte Nord-Stream-rørledningene

– For øyeblikket kan ikke dette bevises. Etterforskningen pågår fortsatt, sier Tysklands riksadvokat Peter Frank til avisen Die Welt.

To forskningsskip har deltatt i undersøkelsene rundt stedene der de to russiske gassrørledningene ble sprengt, og det er tatt prøver både fra havbunnen, vannet og rørene. Området er ifølge Frank også dokumentert i detalj.

– Vi foretar nå en kriminalteknisk vurdering av alt dette, sier han.

Svenske myndigheter konkluderte i november at de to gassrørledningene ble utsatt for sabotasje, men har ikke utpekt de skyldige.

Eksplosjonene fant sted i internasjonalt farvann, men i dansk og svensk økonomisk sone. Begge land foretar derfor sine egne undersøkelser. Det samme gjør Tyskland.

– Vi holder kontakten, sier Frank.