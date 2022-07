Tyskerne skrur til elbilstøtten

Sommeren 2020 innførte føderale myndigheter i Tyskland en raus støtteordning for ladbare biler. Ved å kjøpe elbil kunne forbrukerne få til sammen 9000 euro i støtte, hvor bilprodusenten bidrar med 3000 euro og myndighetene med 6000 euro.

Nå er det bestemt at støtteordningen skal strammes inn og fases ut. Fra nyttår skal støtten fra myndighetene reduseres fra 6000 euro til 4500 euro for biler med pris på inntil 40.000 euro, 3000 euro for biler med høyere pris. På toppen kommer inntil 2000 euro i støtte fra bilprodusenten. Koster bilen over 65.000 euro utbetales ingen støtte.

I dag er det bilenes netto listepris som avgjør støttenivået, men fra nyttår skal faktisk kjøpspris legges til grunn. Videre vil kjøpere kun få søke om støtte etter at bilen er registrert. I dag kan det søkes om støtte så snart man har signert en kjøpskontrakt.

Samtidig fjernes all støtte til ladbare hybrider fra nyttår. Disse får i dag inntil 4500 euro i støtte fra myndighetene. Dermed vil tyske myndigheter kun støtte kjøp av helelektriske biler og biler med hydrogenbrenselceller.

En annen stor endring er at støtte bare utbetales til privatpersoner. Dermed kan ikke lenger bedrifter få støtte til kjøp av elbil.

3,4 milliarder euro igjen

Det er ikke satt noen dato for utfasing av støtteordningen. Den vil fortsette til potten på 2,5 milliarder euro er tom. I tillegg kommer den gjenværende potten på 0,9 milliarder euro.

Det er dermed 3,4 milliarder euro satt av til elbilstøtte. Ut fra kommende maksimal støtte vil det si minst 755.000 biler. Det ble solgt 356.000 elbiler i Tyskland i 2021.

Til og med juni i år er det ifølge EU-EVs.com solgt over 167.000 elbiler i landet. De fem mest solgte modellene er Fiat 500e (11.278), Tesla Model 3 (10.801), Hyundai Kona (7587), Tesla Model Y (7458) og Opel Corsa-e (6531).

Kan bremse elbilsalget

Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, leder for CAR. Foto: Center Automotive Research

Den tyske økonomen Ferdinand Dudenhöffer, som leder CAR-Center Automotive Research Duisburg, sier til avisen Wirtschaftswoche at regjeringen med dette «trekker ut støpselet på elektrisk mobilitet».

Han viser til lange ventetider for elbiler og ladbare hybrider, og at endringen skaper usikkerhet for de som bestiller biler. Det fører til en kraftig brems i salget av ladbare hybrider, men vil også bremse salget av elbiler ettersom kjøperne ikke kan være sikker på at det er penger igjen i potten når de får registrert sin bil.

Dette tror Dudenhöffer vil gjøre at mange revurderer sine planer om å kjøpe elbil. Det vil i sin tur kunne føre til at utbyggingen av ladeinfrastruktur i Tyskland kan bremses. Dersom ladeoperatørene ikke kan være sikre på at markedet vokser vil de ikke bygge ut i samme tempo som i dag, mener økonomen.

Han tror også at det er sannsynlig at økende råvarepriser vil føre til at elbilprisene vil øke i nær fremtid. Det motsatte vil skje med biler med forbrenningsmotor. Etter hvert som utfordringene med delemangel i bilindustrien blir mindre, vil bensin- og dieselbiler bli billigere. Dudenhöffer sier til avisen at det eneste som kan sørge for at elbilsalget forblir høyt er å videreføre den eksisterende støtteordningen, eller å innføre høyere skatter og avgifter på biler med forbrenningsmotor.

Mener milliardoverskudd viser støtte er unødvendig

Leder for den tyske bilindustriorganisasjonen VDA, Hildegard Müller, sier til Edison at endringene vil legge en demper på elbilsalget, og kaller subsidiekuttet uforståelig.

Den tyske elbilforeningen Bundesverband eMobilität (BEM) viser til at tyske myndigheter 1. juni reduserte drivstoffavgiftene for å bidra til dempe effekten av økende priser som følge av krigen i Ukraina.

Reduksjonen skal vare i tre måneder, og skal kutte drivstoffprisen med rundt 0,3 euro per liter. Dette tiltaket vil ifølge BEM koste rundt 9 milliarder euro. De setter beløpet opp mot potten på 3,4 milliarder euro som skal brukes til å bidra til elbilovergangen.

Finansminister Christian Lindner sa onsdag at bilprodusentenes milliardoverskudd viser at subsidier ikke lenger er nødvendig, og at han tror konkurranse i markedet vil gjøre elbilene billigere.