Tusenvis av ungdommer klimkastreiker

– Vi vil ikke ha en kokt klode, ropte andre.

Over hele landet streiker over 20.000 ungdommer i dag for et bedre klima. Skolestreikene er del av en internasjonal trend, startet av den svenske skoleeleven og klimaaktivisten Greta Thunberg (15), som begynte å skolestreike hver fredag i høst for et bedre klima.

Siden den gang har bevegelsen spredt seg.

Dagens streik er uorganisert, og ingen bestemt gruppe eller organisasjon står bak. Men flere miljøorganisasjoner, ikke minst Natur og Ungdom, har oppfordret ungdommene til å streike. Naturvernforbundet har sagt de støtter skolestreiken.

Både sinne og engasjement preget de som hadde møtt opp i Oslo. Foto: Erik Martiniussen

Utenfor Stortinget i Oslo i dag, var det også barn fra de lavere klassetrinnene. Og selv om noen så ut til å kose seg med en dag fri, var det nok av alvorstunge ansikter.

En ung jente holder opp sin egen klima-plakat. Foto: Erik Martiniussen

TU treffer også en liten gruppe på vei vekk fra demonstrasjonen.

– Vi er lei av at ingenting skjer, sier Hedvig, Aisha og Erik.

– Norge må gjøre mer

Leder Gaute Eitejord (23) i Natur og Ungdom sier mange organisasjoner står bak markeringen. I tillegg til Natur og Ungdom, har flere av de politiske ungdomsorganisasjonene støttet klimastreiken.

– Nå er vi tusenvis av unge på Karl Johans gate. Jeg har nesten gitt opp å telle dem. Dette er viktig, for politikerne tar ikke vare på framtiden vår, sier han til TU.

– Norge må ta sin del av ansvaret. FNs klimapanel har sagt at vi må halvere de globale utslippene våre innen 2050. For Norges del, som et rikt land med høye utslipp, betyr det at vi må kutte enda mer, sier han til TU.

Norge besluttet nylig å knytte seg opp til EUs klimamål og kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Men Natur og Ungdom mener regjeringens mål ikke er bra nok.

De mener de voksne må ta de på alvor. Hedvig og Aisha hadde lagd egne plakater før skolestreiken i Oslo. Foto: Erik Martiniussen

– Vi mener det må økes til 60 prosent kutt i både både kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor. Nå driver regjeringen og kjøper seg fri, og omstiller ikke Norge. I stedet deler de ut nye oljelisenser, sier han.

Utenfor Stortinget møter vi også stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV. Han er tidligere leder i Naturvernforbundet, og er overveldet over oppmøtet.

– Dette er massivt, sier han til TU.

– Det er veldig inspirerende for oss som sitter med ansvaret, og som nå må sette iverk store klimakutt, sier stortingsrepresentanten.

På Eidsvolds plass møter vi også miljøvernminister Ola Elvestuen, som har møtt opp for å motta en liste med krav.

– Jeg heier på ungdommene og tar dette engasjementet med meg videre. Dette er en historisk streikebevegelse som skjer over hele Europa, sier Elvestuen til TU.

