Ja til klimaskulk!

I dag, 22. mars, arrangeres det klimaskulking i skoler over hele landet. Initiativet kommer fra 16 år gamle svenske Greta Emman Thunberg, som i august i fjor forløste klimaskulk med appell foran Riksdagen i Stockholm.

Siden har hun talt til både FN (desember) og til World Economic Forum (januar). Budskapet er at de unge ikke lenger godtar at voksne lar være å handle for å redde klimaet. Hun setter blåselampen på oss voksne og spesielt på våre politikere. Noe må skje. Vi må handle. Og vi må endre adferd. Nå.

Thunbergs initiativ og har spredt seg. Det har blitt et fenomen, som blant annet har ført til at elever over hele landet i dag er ute i klimaskulk.

Teknologien kan nok redde menneskene: Men kan den redde naturen?

Upassende diskreditering av ungdommen

Det faller noen tungt for brystet. Blant annet leder av Stortingets utdanningskomite, Roy Steffensen (Frp). – Klimaskulking er feil. Elever bør ikke få gyldig fravær for å skulke, mener han, ifølge Aftenposten. Partikolleger av Steffensen har sågar gått ungdommene i møte med å kalle det «hysteri» og i tillegg fremme temmelig upassende kommentarer ment for å diskreditere ungdommen.

Joda, vi har forståelse for at dagens klimaskulk er et nytt fenomen. Som kan medføre nye utfordringer for blant annet skoleverket. Det er en ny situasjon. Hvordan skal ungdommene møtes? Blir det fravær og refs eller kan det løses på annen måte. Vi håper lærere over hele landet møter fraværet slik leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, uttrykker det.

– Vi må vise at skolen er til for elevers medvirkning og ytring. Skolen er ikke bare et sted hvor elever skal formes og belæres. Skolen er også et sted hvor elever inngår i arbeid med et innhold de selv har definert, sier Handal, ifølge Utdanningsnytt.no.

Vi bør i tillegg merke oss hva generalsekretær i Amnesty International, Kumi Naidoo, sa under Nordic EV Summit i Oslo i går:

– Learn from school climate strikes. And don’t mess with the Greta Thunbergs of the world. They grow in number. And they will investigate and challenge everything you say.

Og akkurat det kan være nyttig å tenke over.

Jenta som startet skolestreikebølgen for klimaet, svenske Greta Thunberg, under «Global Strike For Future»-demonstrasjonen i Stockholm 15. mars i år. Foto: Pontus Lundahl/TT/Reuters/Scanpix

LO og Norsk Industri: Går sammen om å kreve klimakutt

De unge kan være på et riktigere spor

Det er med andre ord bare å venne seg til trøkket fra barn og unge i klimasaken. Vær også åpen for at de kan være på et riktigere spor enn hva (mange) voksne tror.

Ironisk nok er det kanskje rett og slett for tidlig å si hvem som egentlig er «den voksne i rommet». Om få år kan vi eldre måtte innrømme at det faktisk var «Thunbergerne» - de skulkende ungdommene.

Skoleskulken for klima bør applauderes og møtes med entusiasme – ikke straffes med fravær eller usmakelig vitsing fra Frp-hold.