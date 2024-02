Tungrock fra AC/DC hjalp Fosstech-eieren gjennom krisen

Steven Foss etablerte Fosstech AS i Tønsberg i 1997. Gjennom de påfølgende årene bygde han opp en innovativ bedrift med leveranser av ingeniørtunge tekniske løsninger hovedsakelig til olje- og gassindustrien.

I 2014 møtte selskapet et dramatisk fall i markedet. Så ille var det, at Foss sto i en prekær fare for at selskapet gikk til skifteretten, med familiens personlige garantier på lasset.

Highway to Hell

Da alt så som mørkest ut i bilen på vei til et avgjørende møte med banken – gikk det en f... i den sindige vestfoldingen. Han skrudde AC/DC på full guffe og sang med på «Highway to Hell» av full hals:

Dobling på fem år

Resten er historie. Etter nedturen i 2014 har Fosstech mer enn doblet omsetningen takket være en strategi om diversifisering. Selskapet skulle ikke lenger bare være til for fossilsektoren. Kodeordene var differensiering, produktutvikling og kompetanse.

I dag produserer Fosstech avansert teknologi til en lang rekke bransjer, som maritim, forsvar, havbruk, fiskeri, infrastruktur og helseteknologi.

Som en indikasjon har reisen i tall gått fra en omsetning på 73 millioner kroner i 2018 til 155 millioner i 2023.

Skinnet bedrar

Selv kan Steven Foss fremstå som en mild type der han sitter på sitt kontor i Stokke i Vestfold og forteller oss om den dramatiske reisen fra 2014 og frem til i dag. Vi kan imidlertid love at her er det mer kraft og vilje enn hva som tilsynelatende treffer deg ved første møte.

I denne podkasten kan du høre Steven Foss selv fortelle om den dramatiske og fantastiske snuoperasjonen selskapet gikk gjennom.

Her er det garantert tips og læring å plukke opp – for noen hver!