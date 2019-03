TU spør leserne: – Skal Norges paviljong til EXPO 2020 bygges i tre eller aluminium?

I oktober neste år skal Norge delta på Verdensutstillingen EXPO 2020 i Dubai. Tema for den norske paviljong er «Norge som havnasjon», og er i tråd med regjeringens havstrategi, der målet er at Norge skal ha ledende posisjon i verden.

Innovasjon Norge utlyste i fjor høst anbudskonkurransen om hvem som skal bygge Norges paviljong. I februar ble vinnerne kåret.

– Vinnerne har forstått og ivaretatt temaet på en kul måte. Bygget ser ut som et maritimt fartøy, der inngangen er på havbunnen, og fra den går det ramper oppover til man når havoverflaten, beskriver prosjektdirektør Dag Olav Koppervik fra Innovasjon Norge, som har byggherreansvar.

Fasader i tre eller aluminium?

Bygget skal reises i et samarbeid mellom Rintala Eggertsson Architects, Expomobilia og Five Currents. Arkitektene har kommet med to ulike designforslag til fasadekledning, og prosjektstyret, som består av representanter fra bedrifter, LO, NHO og Innovasjon Norge skal ta en beslutning om hvilket forslag de skal gå for, helst før påske, forteller Koppervik.

Designerens valg av farger og materialer til Norges paviljong på EXPO2020 i Dubai Kollasje: RINTALA-EGGERTSSON ARCHITECTS / EXPOMOBILIA / FIVE CURRENTS

Det store spørsmålet er om byggets fasadekledning skal bygges i tre eller aluminium. Hva syns du? Se på bildene og stem nederst i artikkelen.

Begge materialene er gode alternativer som representerer norsk industri, men det er delte meninger, forteller Koppervik.

– Bygget skal ligge på hjørnetomt i nærheten av en av inngangene, så vi vil få mye eksponering, sier han.

Norsk deltakelse i EXPO 2020 Innovasjon Norge organiserer på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, og Utenriksdepartementet.

Prosjektstyret består av representanter for bedrifter, LO, NHO og Innovasjon Norge. Til nå har DNV GL, Equinor, Kongsberg Gruppen og Jotun inngått partnerskapsavtaler.

Budsjett:

Totalt 80 millioner kroner, der kostnadene deles 50/50 mellom staten og norsk næringsliv. Paviljongen har et budsjett på 25 millioner kroner.

Under EXPO 2011 i Shanghai var kostnadene på 140 millioner kroner, noe som i dag ville tilsvart 200 millioner kroner (iberegnet at det er dyrere å bygge i Dubai).

Totalt 80 millioner kroner, der kostnadene deles 50/50 mellom staten og norsk næringsliv. Paviljongen har et budsjett på 25 millioner kroner. Under EXPO 2011 i Shanghai var kostnadene på 140 millioner kroner, noe som i dag ville tilsvart 200 millioner kroner (iberegnet at det er dyrere å bygge i Dubai). Miljøsertifisert etter EXPO 2020s egen standard med referanser til FNs bærekraftsmål. 60 prosent av materialene må gjenvinnes og det må være varmeabsorberende. Paviljongen skal ha 100 kvadratmeter solcellepanel på taket, samt varmtvannstanker. Paviljongene kan ikke bruke mer enn 90 kWh per kvadratmeter.

Bygget er et konseptbygg, som kommer i moduler. Noe av materialene kommer fra Europa, noe i Dubai. Bygget skal bygges uten et betongdekke, en såkalt «on top»-konstruksjon.

HMS-oppfølging på byggeplass vil følge nær norske krav. Det kan være opp mot 46 grader i sola under byggeperioden, derfor er det strenge krav til at det skal være skyggeområder, korte arbeidsdager, og mange vannpauser for byggearbeiderne. Innovasjon Norge har søkt om å sette opp et kamera på byggeplass, som vil være tilgjengelig for offentligheten å følge. Kilde: Innovasjon Norge

Han påpeker at det er viktig å få vist frem norsk industri, enten om det er aluminiumsproduksjon og historiefortelling tilbake til Sam Eyde, eller om det er å vise hvor langt vi har kommet innen treteknologi, samt fortelle om tretradisjoner fra norsk skipsfarthistorie.

Arkitektene har dialog med Moelven Industrier, som blant annet har levert materialer til verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet. Koppervik forteller at Expo ser med stor interesse på tre-forslaget, særlig med tanke på bærekraft og ressursbesparelser. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for hele utstillingen, og Expo 2020 har kommet med en rekke krav til miljøvennlig bygging, drift og materialforbruk.

Noe annet beslutningstakerene må vurdere, er det som Koppervik oppfatter at få av de andre utstillerlandene har tenkt på.

– I Dubai skjer to ting. Det støver veldig, utstillingen ligger i nærheten av en ørken. I tillegg regner det av og til om vinteren, og da er det sølevann som detter ned fra himmelen. Så vi må velge et design som tåler varme og spyling, og der vi slipper å vaske mange ganger om dagen, sier han.

Vil ta med paviljongen hjem

I mai vil Innovasjon Norge utlyse del to av anbudskonkurransen, som går på innvendig design. Her er Koppervik opptatt av at hele Norges havromsteknologi skal vises frem og sanses. Alle temaer, fra Subsea, olje og gass, fornybar energi, autonome fartøy til satelitt- og navigasjonssystemer, skal få plass.

– Vi ser for oss at man skal lukte, se og høre hav. Med blant annet hollstisk

projeksjon av fiskestrømmer. Vi skal vise fremtiden innen havrom, og ha klare referanser til FNs bærekraftsmål, det er en forutsetning, sier han.

Eksklusivt til TU forteller han at de er i dialog med to store norske aktører, en fra martim-industri og en fra bygge- og eiendomsbransjen, som har vist stor interesse for å sette opp paviljongen i Norge etter utstillingen, og gjøre den om til et opplevelsessenter.

Idéforslag til innvendig design av Norges paviljong under EXPO 2020. Illustrasjon: Innovasjon Norge

Snitt av paviljongen. Anbudskonkurranse for innvendig design legges ut i mai. Illustrasjon: RINTALA-EGGERTSSON ARCHITECTS / EXPOMOBILIA / FIVE CURRENTS

Expo 2020 i Dubai, Emiratene Varer i 173 dager – fra 20. oktober 2020 til 10. april 2021. Dette er den første Expo-utstillingen som arrangeres i et arabisk land

Emiratene har ca. 10 millioner innbyggere, mens det er ventet 25 millioner besøkende til Expo. Det forventes 107.000 besøkende daglig på de travleste dagene.

Utstillingsområdet dekker 620 fotballbaner.

Det er forventet at 200 land vil delta. 190 er bekreftet hittil. Kilde: Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har besluttet å leie paviljongen av tilbyder, grunnet begrenset budsjett på totalt 80 millioner kroner. Siden de ikke eier bygget har de derfor bedt eierne, Rintala Eggertsson Architects og Expomobilia utrede hva det vil koste å bygge paviljongen på en slik måte at det er mulig å ta den ned og transportere den hjem. Koppervik antar at det kan koste et sted mellom 15 til 20 millioner kroner å sette opp bygget i Norge.

– Aldri før har Norge tatt med en paviljong hjem. Når vi fikk forslaget med skipet, så vi at vi kan lage en opplevelsesreise innen hav i bygget. Derfor har vi også orientert Forskningsrådet og Nærings- og fiskeridepartementet om muligheten til å gjøre om paviljongen til et opplevelsessenter i Norge, sier han.

– Vi bestemmer ikke, men det er en fantastisk mulighet, avslutter han.

STEM HER!

Norges paviljong, EXPO 2020, med fasadekledning i tre. Illustrasjon: RINTALA-EGGERTSSON ARCHITECTS / EXPOMOBILIA / FIVE CURRENTS

Norges paviljong, EXPO 2020, med fasadekledning i tre. Illustrasjon: RINTALA-EGGERTSSON ARCHITECTS / EXPOMOBILIA / FIVE CURRENTS