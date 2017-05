TU selger Tek.no til VG

TU Media AS selger nettstedet tek.no til VG (Schibsted). TU har eid tek.no i to år, og utviklet nettstedet til å bli en dedikert site for tester og guider innen forbrukerelektronikk, som mobil, PC, lyd, bilde, TV.

Tek.no ble en del av TU Media etter kjøpet av Mediehuset Tek fra Amedia sommeren 2015.

Salget av Tek.no kommer i kjølvannet av prosessen TU Media startet i fjor sommer, da selskapet startet arbeidet med å bedre sin finansielle stilling. Opprinnelige dreide denne prosessen seg om å å hente inn en ny tredje eier i morselskapet sammen med Nito og Tekna.

En rekke potensielle løsninger og interessenter ble lagt på bordet i løpet av prosessen, men tidlig i år ble det klart at Nito og Tekna fortsetter som eiere (50/50) av selskapet.

– I denne prosessen var det aldri snakk om å selge deler av TU Media. I utgangspunktet var det utenkelig for oss å selge Tek.no. Men da VG meldte sin interesse, var det et spor vi likevel valgte å se nærmere på. Vi fikk et så godt tilbud at vi rett og slett ikke kunne si nei, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør i TU Media, Jan M. Moberg.

Moberg sier VG vil kunne Tek.no en distribusjon og synlighet TU Media ikke ville være i stand til å gi.

– Prosessen har vært lang og grundig, og vi valgte til slutt å akseptere tilbudet fra VG. Det er bare å ønske våre kolleger i Tek.no lykke til videre. Det er en stor mulighet for flinke folk, sier Moberg.

Les også: TU Media kjøper Mediehuset TEK

En stemme for teknologi

Både styret og eierne har vært tett involvert i prosessen og beslutningen om å selge deler av virksomheten.

– Salget av Tek.no bedrer den finansielle situasjon i selskapet, noe som var avgjørende for styrets beslutning. For eierne har det vært viktig å styrke samfunnsoppdraget om å være en stemme om og for teknologi og teknologer. Selskapet har i de siste årene posisjonert seg godt i arbeidet med å bli et digitalt mediehus. Styret vil, sammen med de ansatte, fremover ha fullt fokus på videreutvikling av selskapet, sier Ivar H. Kristensen, generalsekretær i Tekna og styreleder TU Media AS.

Tek.no utgjør cirka halvparten av den aktiviteten TU Media overtok i forbindelse med kjøpet av Mediehuset Tek. Etter salget av Tek.no vil TU Media fokusere virksomheten ytterligere rundt TU.no og Digi.no med tilhørende tjenester. Dette omfatter blant annet stilling ledig, konferanser og ikke minst byråvirksomheten Story Labs.

– Mediemarkedet endrer seg så mye at du må fokusere for å lykkes. I løpet av det siste halvåret har vi sett at det er betalingsvilje for vårt digitale innhold, og dette er et så spennende spor at det er riktig for oss å fokusere enda mer på B2B-segmentet gjennom TU og Digi, sier Moberg, og legger til at TU Media fortsetter arbeidet med å fokusere TU Media ytterligere.

Moberg sier fusjonen med Mediehuset Tek har gitt et betydelig bidrag til utviklingen og digitaliseringen av TU Media - uavhengig av salget av Tek.no. Etter salget er fortsatt de fleste av medarbeiderne fra fusjonen med videre.

– Vi har mange dyktige medarbeidere innen flere spennende områder. Og vi har prosjekter på gang. Salget av Tek.no gir oss altså økonomisk handlekraft til å satse mer offensivt på andre områder, sier Moberg.