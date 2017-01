Status quo for eierskap i TU

I fjor vår ble det satt i gang en prosess for å vurdere hvorvidt Teknisk Ukeblad Media AS burde få inn en tredje eier – i tillegg til Nito og Tekna. Tanken var å finne en passende eier som ville bidra til å videreutvikle selskapet og satsingen.

Nito og Tekna, som eier selskapet 50/50, ville sjekke om det fantes en tredje aktør som var interessert i å investere i vår satsing videre. Dersom de fant en passende og offensiv aktør, ville de vurdere å selge seg ned, og dermed gi fra seg majoriteten av eierskapet.

Bakgrunnen for denne prosessen var, i hvert fall fra mitt perspektiv, helt naturlig. TU Media AS er i dag noe helt annet enn hva de to arbeidstakerorganisasjonene i sin tid eide.

Positivt 2016-resultat

For fem år siden var vi et ukeblad med et (relativt lite) nettsted. I dag er vi en komplett digital virksomhet, som også gir ut et blad en gang per måned.

Vår digitale vekst har vært høy. Fra cirka 40.000 unike brukere per måned for fem år siden, til cirka 2,6 millioner nå. Noe av veksten har vært organisk, og noe kommer som følge av at vi i dag eier flere virksomheter – ikke bare tu.no og Teknisk Ukeblad.

Mediebransjen er som kjent et tøft sted å være. Likevel har vi klart oss relativt bra. 2016 vil ende med et positivt driftsresultat, og 2017 har fått en flott start. Etter mange runder med møter, mange interessenter og mye jobb, er det nå likevel slik at eierne vurderer at de er best tjent med å slukke eierskapsprosessen og videreføre eierskapet som tidligere.

Bedre digitale løsninger

Det betyr naturligvis ikke at det kommer til å forbli slik i all evighet. Men gitt vår bedrede økonomiske utvikling, har vi ingen grunn til å trekke forhastede slutninger. Hverken den ene eller den andre veien. Det er dessuten våre eieres organer, med hovedstyrene i eierorganisasjonene, som forvalter eierskapet og tar de endelige beslutningene.

Det er ikke bare Teknisk Ukeblad Media som trenger å henge med i digitaliseringens tidsalder. Det trenger også også Nito og Tekna. Og nettopp her ser vi at det kan finnes nye og spennende oppgaver for oss alle tre. Vi vet at papirutgaven av Teknisk Ukeblad fremdeles er viktig for mange av våre lesere. Det forhindrer oss likevel ikke i å sette oss sammen og vurdere hvordan vi kan lage enda bedre digitale løsninger til våre mange teknologiinteresserte lesere.

Viktig oppgave

Verden har et dusin store utfordringer. Rent vann, klima, miljø, helse og energi er eksempler. De skal alle sammen (i meget høy grad) løses med teknologi og av teknologer.

Det er en inspirerende og svært viktig oppgave for oss å fortelle våre lesere om både positive og mindre heldige sider ved nye teknologiers inntog og bruk. Og som en fri og uavhengig medieaktør kommer vi til både å glede og provosere.

Det er en inspirasjon at vi i TU Media så langt synes å ha klart oss relativt bedre enn mange andre medieselskaper. Og i 2017 tror vi det er viktig å ytterligere styrke innholdsproduksjonen vår. Da passer det godt at vi nå kan bruke mindre tid på eksterne eierprosesser – og mer tid på våre virkelige oppgaver.