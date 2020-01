– TU-redaktøren tar feil: Hydrogenbiler er en del av løsningen

Redaktør i Teknisk Ukeblad, Tormod Haugstad, skriver i en kommentar at vi kan glemme hydrogen i personbiler.

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge. Foto: Toyota Norge

Han hevder hydrogendrevne personbiler vil tape i konkurransen med elbilene, på grunn av ny batteriteknologi og særnorske elbilinsentiver.

Haugstad glemmer at politikerne har gitt hydrogenbilene fritak for avgifter og dagens brukerfordeler helt frem til 2025, mens elbilene kun er fredet frem til 2022. Dessuten vil neste generasjon Mirai hydrogenbil fra Toyota i 2020 øke rekkevidden med over 30 prosent, til rundt 650 km mellom hver fylling.

Resultatet er at konkurranseevnen til hydrogenbiler blir kraftig styrket.

Fåtall bileiere tror på nullutslippsmål

I følge Kantar TNS er det bare 15 prosent av alle bileiere som tror på målet om at alle nye personbiler vil være utslippsfrie innen 2025, og i en undersøkelse fra NAF svarer bare 35 prosent at deres neste bil vil være en elbil. Dette viser at det er behov for nullutslippsalternativer til de som ikke vil kjøpe elbil.

For Toyota er hydrogenbiler en selvsagt del av fremtidens nullutslippsløsninger, fordi det er et alternativ for en stor gruppe bilister som ikke har mulighet eller ønske om å bytte ut fossilbilen sin med en elbil. Det kan være mange grunner til det, men de fleste oppgir at det handler om rekkevidde, for lang ladetid og kjøremønster som gjør elbil upraktisk. Det er ikke så overraskende. Norge er et langt og variert land, og det som passer for mange i sentrale strøk, passer ikke for alle.

Hydrogendrevne personbiler har sin styrke der elbilen har sine svakheter. Hydrogen gir null utslipp, samtidig som bilistene ikke trenger å endre kjøremønster og rutiner. Det tar like lang tid å fylle en hydrogenbil som en konvensjonell bil, den har like lang rekkevidde og den blir ikke vesentlig påvirket av kaldt vintervær. Det er et perfekt alternativ for norske bilister som ikke får sitt bilbehov dekket av dagens elbiler.

Løsning for både tungtransport og personbiler

De enorme fordelene som gis elbilene i Norge, er et særnorsk fenomen. Vi har råd til så store fordeler, og vi har en bærekraftig strømforsyning. Det er ikke tilfellet i resten av verden. Der satses det nå stort på hydrogen som alternativ til fossile personbiler. Land som Tyskland, Frankrike, Japan og Kina bygger ut infrastruktur for hydrogen i et stadig raskere tempo.

Norge har tilsvarende gått foran i å legge til rette for elektriske biler. Nå har vi en unik mulighet til å kunne gjøre det samme for hydrogen, hvor man også kan hente ut store synergier mellom sektorer og bruksområder. Skal hydrogen være en løsning for tungtransporten som Haugstad forfekter, må det også være en mulighet for personbilene, som i all hovedsak kan benytte den samme infrastrukturen.

Trenger mangfold av teknologi

I statsbudsjettet for 2019 legger Finansdepartementet som premiss at det ikke vil være mulig å nå målet om nullutslipp fra alle nye biler innen 2025. De skriver at «Det er lagt til grunn at andelen elbiler vil øke til 75 prosent av nybilsalget i 2030». Med andre ord, dagens politikk kommer ikke til å gi nullutslipp innen 2025. Vi kommer til å trenge et mangfold av teknologi for å nå nullutslipp, inkludert hydrogen.

Toyota tror på et mangfold av nullutslippsteknologier for persontransport. Det burde Teknisk Ukeblad-redaktøren også stille seg bak.