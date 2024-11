Trump sier han vil innføre 25 prosents toll på all import fra Mexico og Canada og 10 prosent ekstra toll på kinesisk import.

Hvis Trump gjør alvor av trusselen, kommer det til å skape enorme økonomiske utfordringer for både Canada og Mexico. De to landene er sammen med Kina USAs viktigste handelspartnere.

Det vil også kunne innebære at frihandelsavtalene med USAs to naboland blir kastet ut i limbo. USA framforhandlet avtalene forrige gang Trump var president.

I Asia reagerte de fleste børsene med nedgang, samtidig som kursen på den canadiske dollaren ble kraftig svekket. Canada er blant de landene i verden som er mest avhengig av utenlandshandel, og 75 prosent av landets eksportvarer går til USA.

Ifølge en canadisk tjenestemann har Trump og Canadas statsminister Justin Trudeau allerede snakket sammen på telefonen etter Trumps trusler mandag kveld amerikansk tid.

– Setter hele verden i bevegelse

Den svenske økonomen Robert Bergqvist fastslår at Trump nå holder verden i på pinebenken i handelspolitikken. Det skaper frykt for en dypere handelskrig.

– Han skriver små meldinger og setter en hel verden i bevegelse, sier Bergqvist til nyhetsbyrået TT.

– Går han fra ord til handling, så bringer han verden dypere inn i en handelskrig, med proteksjonisme. Han trapper opp det handelspolitiske trusselbildet ytterligere, sier Bergqvist, som er seniorøkonom i SEB.

Bergqvist understreker at han og andre analytikere over hele verden forsøker å forstå hvor mye substans det er bak Trumps trusler. Han tror Trump elsker å skape situasjoner der alle forsøker å følge det han skriver for å forstå hva utspillene hans betyr.

– Dette føles som den nye hverdagen, omtrent som under hans første periode, sier Bergqvist.

Han tror den eneste karaktersettingen Trump forholder seg til, er hvilke utslag meldingene hans får på børsen i USA. Og frihandelsavtalene med Mexico og Canada, som bare er fire år gamle, de ser det ut til at Trump er villig til å bryte, mener han.

– Krever stans i narko og «fremmede»

Trumps melding kom i form av et innlegg på hans egen sosiale plattform Truth Social.

– Den 20. januar blir en av mine første presidentordre å signere alle nødvendige dokumenter for å legge 25 prosent toll på alle produkter som kommer til USA fra Mexico og Canada, skriver den påtroppende presidenten.

Tollen skal ifølge Trump opprettholdes til landene tar grep for å stanse strømmen av narkotika, spesielt fentanyl, og innvandrere – eller det han kaller «ulovlige fremmede» (illegal aliens).

Trusselen blir framsatt i en periode der antall ulovlige grensepasseringer fra Mexico har falt som følge av restriksjoner innført av Biden-administrasjonen.

For Kina varsler han 10 prosent ekstratoll på alle varer inntil landet stanser strømmen av fentanyl til USA.

Mesteparten av fentanylet blir smuglet til USA via Mexico, og beslagene ved grensen har økt kraftig under Biden.

Prisstigning i USA?

Økte tollsatser kan føre til en kraftig prisstigning for amerikanske forbrukere på alt fra bensin og biler til landbruksprodukter. USA er det landet i verden som importerer mest varer fra utlandet, og Mexico, Kina og Canada ligger på topp, ifølge offisiell amerikansk statistikk.

Økt toll på import til USA var en av Trumps viktigste valgkampsaker. Han argumenterte med at det kommer til å styrke USAs økonomi og redusere USAs avhengighet av varer produsert i utlandet.

Både Kina og Canada var raskt ute med å reagere på meldingen.

– Canada og USAs relasjon når det gjelder handel og grensekontroll, er ett av de sterkeste og nærmeste, sier visestatsminister Chrystia Freeland og Canadas innenriksminister Dominic LeBlanc i en felles uttalelse tirsdag morgen.

Kina forberedt

De peker på at de to landene også har et tett samarbeid når det gjelder å stanse ulovlig innførsel av fentanyl med opphav i Kina og andre land. Fentanyl er et opioid som er utviklet til bruk i smertebehandling, men som millioner av amerikanere er blitt avhengig av.

Budskapet fra Kinas ambassade i Washington er at ingen kan vinne en handelskrig eller tollkrig. Kineserne viser også til at de siden i fjor har tatt grep for å stanse eksporten av komponenter knyttet til produksjonen av fentanyl.

– Alt dette beviser at tanken om at Kina bevisst tillater fentanyl-komponenter å strømme inn i USA, er stikk i strid med fakta og virkeligheten, sier ambassadens talsperson Liu Pengyu til nyhetsbyrået AFP.

I motsetning til Canada og Mexico har Kina vært forberedt på økte amerikanske tollsatser under Trump. Trump gikk hardt ut mot Kina også i sin forrige presidentperiode og økte tollsatsene kraftig. Det samme har skjedd med Biden som president, ikke minst når det gjelder teknologi og kinesiskproduserte elbiler.

– Som et prinsipp er vi åpen for å opprettholde dialog og kommunikasjon, sier talsperson Mao Ning i utenriksdepartementet i Beijing tirsdag.