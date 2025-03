Russland anklager Norge for å ha militarisert Svalbard

– Svalbard blir i økende grad trukket inn i Norges militære og politiske planlegging, som involverer USA og Nato, heter det i en kunngjøring fra det russiske utenriksdepartementet fredag.

Russland viser til at det er etablert anlegg på Svalbard som har både sivil og militær funksjon, men uten å gå i detalj.

Russisk UD opplyser videre at de har gitt uttrykk for sin bekymring under et arbeidsmøte med Norges ambassadør i Moskva, Robert Kvile.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Ny app: Lytt til både artikler og podcast fra TU!

Demilitarisert

Russland oppfordrer Norge til å avstå fra enhver aktivitet som kan undergrave den juridiske statusen til Svalbard, heter det.

Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge suverenitet til Svalbard og slår samtidig fast at øygruppen skal være en demilitarisert sone.

Hvilken militær aktivitet Russland anklager Norge for å benytte Svalbard til, er ikke kjent.

Les også Norske partiledere reagerer: – Et mørkt kapittel i verdenshistorien

Maxar og SvalSat

Tidligere i måneden stanset imidlertid president Donald Trump USAs delingen av etterretningsdata med Ukraina, blant annet satellittbilder fra det kommersielle satellittselskapet Maxar.

Maxar benytter SvalSat på Svalbard som bakkestasjon, og det samme gjør andre kommersielle selskap som har både sivile og militære kunder.

Opp til kundene

Maxar kommenterte selv følgene av Trump-administrasjonens beslutning i en pressemelding:

– Maxar har kontrakter med den amerikanske regjeringen og dusinvis av allierte og partnernasjoner rundt om i verden for å levere satellittbilder og andre geospatiale data. Kundene beslutter selv hvordan de bruker og deler disse dataene, het det.

– En av disse kontraktene er GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery-programmet), et amerikansk statlig program som gir tilgang til kommersielle satellittbilder som er bestilt og samlet inn av den amerikanske regjeringen. Den amerikanske regjeringen har midlertidig suspendert ukrainske kontoer i GEGD., opplyste Maxar.