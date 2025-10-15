Norge med ny militær støttepakke til Ukraina

– Ukraina er avhengig av fortsatt militær og sivil støtte i forsvarskampen mot Russland. Norge går nå sammen med flere andre land i Europa om å bidra til en militær støttepakke som skal sikre høyt prioritert forsvarsmateriell til Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

I forkant av onsdagens forsvarsministermøte i Nato møtes kontaktgruppen for Ukraina for å koordinere europeiske bidrag. Støttepakken går gjennom det amerikanske initiativet «Prioritised Ukraine Requirement List» (PURL) som administreres av Nato. Norge har tidligere bidratt med 1,5 milliarder kroner til en tilsvarende pakke.

– Det er viktig at europeiske land stiller opp slik at vi sammen kan finansiere militært materiell av stor verdi for Ukraina, som droner, artilleri og avansert luftvern, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Ordningen fungerer ved at amerikanerne sender lister til Nato over tilgjengelig våpen og militært materiell. Allierte land, deriblant Norge, bidrar deretter til å finansiere innkjøpene til Ukraina. For å ivareta sikkerheten blir innholdet i hver pakke ikke offentliggjort.

Siden Russlands invasjon i februar 2022 har Norge forpliktet over 100 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina. Våren 2025 økte Stortinget støtten til 72,5 milliarder kroner gjennom Nansen-programmet. Dette nye bidraget finansieres gjennom Nansen-programmet.