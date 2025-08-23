Abonner
Forsvar

Medier: Amerikansk militærtopp sparket

USAs forsvarsminister Pete Hegseth har sparket general Jeffrey Kruse, som var sjef for Pentagons etterretningstjeneste (DIA), ifølge flere amerikanske medier. 

General Jeffrey Kruse har fått sparken, ifølge flere amerikanske medier.
NTB
23. aug. 2025 - 10:55

Avskjedigelsen kommer bare to måneder etter at en hemmelig DIA-rapport om USAs angrep mot Irans atomprogram ble lekket til mediene, skriver både Washington Post og New York Times.

Ifølge rapporten ble atomprogrammet bare satt tilbake noen få måneder, noe som var i strid med president Donald Trumps påstander om at det var blitt totalødelagt.

Dette er en de siste i en rekke sparkinger av byråsjefer og tjenestepersoner som oppfattes som å ikke være på samme linje som Trump. Ifølge en anonym tjenesteperson i forsvarsdepartementet er årsaken mangel på tillit.

Pentagon har ikke offisielt kommentert Kruses sparking, men senator Mark Warner, som sitter i etterretningskomiteen i Senatet, sier at det sender urolige signaler.

– Det understreker Trump-administrasjonens farlige vane med å se etterretning som en test av lojalitet istedenfor et middel til å beskytte landet vårt, sier han til New York Times.

