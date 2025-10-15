Flytoget til Tønsberg pauses

Flytoget startet med en morgenavgang fra Tønsberg til Oslo lufthavn og en kveldsavgang andre veien i august, en test som skal pågå til desember. Da skulle tilbudet utvides, men nå settes det på pause, skriver NRK.

– Planen var å utvide driften med flere avganger fra desember 2025, men ferdigstillelsen av det nye dobbeltsporet til Tønsberg medfører lange perioder med driftsstans på linjen i 2026. Derfor vil satsingen settes på pause dette året, skriver kommunikasjonssjef Elisabeth Gjestland i Flytoget.

Flytoget sier de håper å gjenoppta satsingen i desember neste år.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik får montørene et bevisst forhold til sikkerhet