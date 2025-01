– Trump sender veldig sterke signaler med planene for USAs energipolitikk. Det er et av de områdene der han direkte kan påvirke økonomiens evne til å vokse. Billig energi er bra for den amerikanske økonomien. Klima- og bærekraft ser han derimot bort fra, sier sjeføkonomen i en melding til NTB.

Dette vil dempe energiprisene, som igjen betyr at Norge tjener mindre på sin energieksport.

– Men dette vil forlenge oljealderen, også i Norge, mener Knudsen.

Skattepolitikk

Han tror Trumps skattepolitikk vil skape mer press på den amerikanske økonomien.

– Alle tiltakene han setter i gang, vil gi økt prispress i USA. Normalt sier vi at hvis det går bra med USA, så går det bra med Norge også. Men politikken hans skiller seg fra dette. Denne gangen vil vi påvirkes av de landene han vil innføre tollsatsene for. Det blir interessant å se hvordan dette slår ut for den norske økonomien.

Nevnte ikke rentene

Knudsen merket seg også at Trump ikke sa noe om rentene.

– For det første er sentralbanken uavhengig, selv om han får det til å fremstå som han kan bestemme alt mulig. Hadde Trump hatt noen gode poeng om renten, hadde han kommet med dem. At han ikke sa noe, kan indirekte bety at han har tenkt at her må markedet få jobbe selv, mener Knudsen.

Sjeføkonomen peker på at om Trump hadde nevnt renten, kunne han skremt investorene, og rentene kunne steget mye.

– USA har så mye gjeld og er avhengige av at investorene pøser penger inn i gjeldsmaskineriet.