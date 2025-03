Det teknologitunge magasinet Wired har ingen tradisjoner i politisk dekning. Men i forkant av fjorårets presidentvalg opprettet redaksjonen et team som skulle rapportere i skjæringspunktet mellom teknologi og politikk, skriver nyhetsbyrået AP.

Magasinet har fått stor oppmerksomhet for den aggressive dekningen av Trump-administrasjonen i månedene som fulgte. Wired har vært spesielt tett på Elon Musks forsøk på å redusere antall ansatte i det føderale apparatet. De har kartlagt bakgrunnen til det unge teamet til Musk og fulgt hvordan de sakte, men sikkert går inn i statlige virksomheter.

– Jeg tror vi var svært godt posisjonert til å ta tak i denne dekningen, sier redaksjonssjef Katie Drummond til AP.

Unge medarbeidere – stort ansvar

Magasinet har fulgt 19 år gamle Edward Coristine med kallenavnet «Big Balls» og hvordan han er ansatt i en føderal cybersikkerhetsenhet. De har også fulgt den 25 år gamle ingeniøren Marko Elez og hans tilgang til de omfattende systemene i finansdepartementet, som håndterer statlige utbetalinger.

Nylig avdekket Wired flere feiltrinn begått av den unge staben som jobber for statlig effektivitet. Doge-teamet hevdet at de hadde spart inn 8 milliarder dollar i et prosjekt som hadde en kostnadsramme på 8 millioner dollar.

Bare de to første ukene i februar fikk Wired 62.000 nye abonnenter digitalt og på trykk. I fjor hadde Wired 19,5 millioner abonnenter på begge plattformene. Deres åtte globale utgaver når ut til til sammen 57 millioner lesere.

Graver i hva de gjør

Da Wired arrangerte en Zoom-samtale tidligere denne måneden for abonnenter som ønsket å snakke med journalistene om historiene deres, meldte over 1000 personer seg på, ifølge Drummond.

– Dette er hvordan mangeartet journalistikk ser ut. I stedet for bare å gjengi hva mektige personer sier, graver Wired-journalistene i hva de faktisk gjør. De sporet opp dokumenter, snakket med kilder inne i etatene og satte sammen hvordan Musks overtakelse faktisk fungerer i praksis, skriver mediekritikeren Parker Molloy på sin blogg The Present Age.

Nytt politisk team

Redaksjonssjef Drummond understreker at Wired ikke er en del av noen motstandsbevegelse. De rapporterer bare.

– Dette er alt nyhetsverdig, svært viktig informasjon. Dette er ikke informasjon som blir formidlet på en åpen og transparent måte, sier hun.

Drummond ansatte i 2023 tre reportere og to redaktører i et nytt politisk team. Antakelsen var at det ville bli stadig viktigere for publikasjonen å være til stede i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk.

Redaksjonen så for seg at teknologi kunne oversvømme valgkampen i 2024 med desinformasjon. Dette viste seg ikke å bli et så stort problem som fryktet.

Nærhet med Silicon Valleys ledere

I stedet skrev Wired om fremveksten av ikke-tradisjonelle påvirkere og den økte nærheten mellom Trump-kampanjen og ledere i Silicon Valley. Det var i denne sammenhengen en reporter fikk beskjed om å konsentrere seg om Elon Musk.

– Selv om vi ikke hadde forutsett at Elon Musk skulle bli historien, var vi klare til å dekke ham, nettopp på grunn av vår bakgrunn i å dekke ham som forretningsleder og personlighet, sier redaksjonssjef Katie Drummond til AP.

I begynnelsen var hun overrasket over at andre nyhetsorganisasjoner lot vente med å publisere historier som Wired skrev. Men hun er stolt over at Wired banet vei.

– Vi har ikke tenkt å stoppe. Vi er dedikert til å fortsette å dekke Musk og Trump-administrasjonen, og endringene som skjer innenfor den føderale regjeringen, sier hun.