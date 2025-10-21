Nasa vil ha med flere på romkappløp etter SpaceX-forsinkelser

– Vi kommer til å ha et romkappløp der det er amerikanske selskaper som konkurrerer for å finne ut hvem det er som faktisk kan ta oss tilbake til månen først, sier nasa-leder Sean Duffy til Fox News mandag.

– Jeg er i prosessen med å få åpnet opp kontrakten. Jeg tror at vi kommer til å se at selskaper som Blue Origin blir involvert, og kanskje noen andre, sier han videre.

SpaceX-rivalen Blue Origin er stiftet av Amazon-sjef Jeff Bezos. Selskapet har kontrakten på den femte av de planlagte måneferdene i Nasas Artemis-program.

– Jeg er glad i SpaceX. Det er et utrolig selskap. Problemet er at de er bakpå. De har strukket ut tidslinjene sine, og vi er i et kappløp mot Kina, sier Duffy, som også er samferdselsminister. Både Duffy og president Donald Trump ønsker å få amerikanere på månen igjen i Trumps nåværende periode.

Trump har siden han returnerte til makten lagt stort press på Nasa. I tillegg til å komme seg tilbake til månen så fort som mulig ønsker presidenten at Nasa skal dra til Mars.

En bemannet måneferd er utsatt flere ganger, men Nasa sa nylig at den er planlagt i april og kan skje så tidlig som i februar. Artemis-programmet har som mål å få folk på månen igjen, og Kinas konkurrerende program har som mål å gjennomføre bemannede romferder senest i 2030.