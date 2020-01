Tror ikke hydrogen i boligrehabilitering blir lønnsomt

– Det svenske prosjektet er spennende, og jeg må si det er imponerende hva de har fått til når det gjelder energieffektivisering.

Det sier Monica Havskjold, avdelingsleder for miljø, energi og teknikk hos Erichsen & Horgen. Hun har lest reportasjen om de seks ombygde boligblokkene i Vårgårda, sydvest i Sverige.

De svært nedslitte boligblokkene fra midten av 1970-tallet krevde mye energi, og så heller ikke pene ut. De brukte tidligere 140 kWh/m². Etter oppgraderingen trengte de kun 4 kWh/m2m² tilført energi.

Usikkerhet om hydrogen

Havskjold sier utbyggerne har gjort seg fortjent til all mulig ære for hva de har oppnådd. Likevel stiller hun spørsmål ved enkelte av valgene de har gjort.

Siden energibruken er kommet så langt ned ser ikke Havskjold noen grunn til å investere i hydrogenanlegg. Hun tror ikke det blir vanlig i boligprosjekter – i hvert fall ikke med det første.

– Men, det var nok av dem som spådde at solceller aldri ville bli utbredt og at det var altfor dyrt. Kanskje det endrer seg også for hydrogen, sier hun.

Det er først og fremst virkningsgraden hun trekker frem. For elektrolyse ligger den rundt 70 prosent med dagens løsninger. Så taper man ytterligere fem prosent når hydrogenet skal komprimeres. Når hydrogenet skal gjennom brenselcellene og konverteres tilbake til elektrisk strøm taper man ytterligere fem prosent.

Et godt eksperiment

– I det svenske prosjektet har de klart å redusere det siste tapet ved at de bruker overskuddsvarmen. Selv om hydrogen samlet sett gir lav effektivitet er det en fin måte å lagre energi på.

Havskjold ser dette mer som «et godt eksperiment», enn en ny standard for bygg.

Ut over bruken av hydrogen stusser også Havskjold over at utbyggerne har valgt å kople seg fra nettet.

– Det er jo ikke noe mål i seg selv å ikke være koplet opp. Dessuten krever det en masse utstyr til både produksjon og lagring av energi. Her ligger det også utslipp av klimagasser som ikke er tatt inn i regnestykket, sier Havskjold.