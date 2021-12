Tropiske stormer kan nå dobbel styrke i løpet av dette hundreåret

Tropiske sykloner i Asia kan forårsake dobbelt så mye ødeleggelse innen slutten av dette århundret. Forskere mener at menneskeskapte klimaendringer allerede har gjort dem betydelig sterkere. Det viser ny forskning.

Ved å bruke data fra sykloner i det østlige og sørøstlige Asia over nesten fire tiår, fra 1979 til 2016, har forskere konkludert med at den ødeleggende kraften til tropiske sykloner har økt betydelig. Sykloner som treffer land varer lenger og når lengre inn i landet enn før.

Helt spesifikt viser studien at sykloner nå varer mellom to og ni timer lenger og i gjennomsnitt beveger seg 100 km lengre inn i landet enn de gjorde for fire tiår siden. De største endringene skjer nær Hanoi, Vietnam og Sør-Kina.

Studien ble utført av forskere fra Shenzhen Institute of Meteorological Innovation og University of Hong Kong og er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Earth Science.

Tropiske sykloner øker i styrke

Studien prøver å forutsi hvordan fremtidige sykloner vil se ut, og det er ikke oppløftende lesning.

Gjennomsnittlig vindhastighet på land i asiatiske regioner kan øke med to meter per sekund. En endring som vil føre til voldsommere sykloner og dermed langt mer ødeleggelse av infrastruktur.

Konklusjonen er at de voldsomme naturkreftene kan vare rundt fem timer lenger og reise rundt 238 km lengre inn i landet. Det vil få enorme konsekvenser for lokalbefolkningen, konkluderer studien.

Varmere klima fører til voldsommere naturkatastrofer

I takt med at klimaet blir varmere, vil det komme voldsommere tropiske sykloner.

Tom Knutson, klimaforsker ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sier til USA Today at for hver 2-graders temperaturøkning vil vindhastigheten øke med rundt 5 prosent.

Han anslår at antallet høykategoristormer (nivå 4 eller 5) vil øke etter hvert som planeten varmes opp. Han påpeker også at stigende havnivå spiller en betydelig rolle i å skape voldsomme oversvømmelser i den sørøstasiatiske regionen.

Orkanen Ida, som rammet blant annet Cuba, Louisiana og til slutt New York på sensommeren, førte med seg kraftige oversvømmelser og enorme ødeleggelser. Det er det siste eksemplet på en nivå 4-storm som traff et vestlig land. Det er anslått at den forårsaket skader tilsvarende nærmere 600 milliarder norske kroner og kostet 116 menneskeliv.

I konklusjonen av studien roper forskerne samlet varsko og ber om at det må gjøres mer for å redusere klimagassutslippene. Samtidig mener de at det bør være mer oppmerksomhet om og bedre beskyttelse mot naturkatastrofer i Asia.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.