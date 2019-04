Trønderenergi varsler erstatningskrav hvis vindutbygging stoppes

I ettermiddag skal kommunestyret på Frøya avgjøre om de vil kreve stans i vindkraftutbyggingen på øya, som Stadtwerke München og Trønderenergi står bak.

Forrige mandag - bare seks dager før byggefristen gikk ut - kom Trønderenergis anleggsmaskiner til Frøya. Da var demonstranter på plass og hindret arbeidet. Da fristen gikk ut søndag klokka 14.33, sprettet de champagnen.

I dag, torsdag, klokka 15:00 skal lokalpolitikerne bli enige om hvorvidt byggearbeidet hadde startet da fristen gikk ut, og om Trønderenergi eventuelt kan lastes for at det ikke har skjedd.

Advarer kommunen om erstatningsansvar

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem. Foto: Trønderenergi

Trønderenergi har allerede inngått forpliktende kontrakter med underleverandører og entreprenører. I går sendte Trønderenergi brev til Frøya kommune der de skriver at «(...)beregninger viser at TrønderEnergi Vind as og Frøya Vind as kan lide tap på over 300 millioner kroner overfor sine leverandører under inngåtte kontrakter dersom prosjektet kanselleres».

Kraftselskapet legger til at tapt framtidig fortjeneste også er «et ikke ubetydelig beløp». Ifølge brevet koster hver dag med utsettelser opp mot en halv million kroner.

«Samtidig antar vi at kommunen er innforstått med at vi ved et eventuelt rettsstridig vedtak fra kommunens side ikke vil ha annet valg enn å kreve dekning for våre tap», skriver Trønderenergi.

– Jeg forstår at politikerne på Frøya er i en vanskelig situasjon, men de kan ikke rettstridig trekke tilbake dispensasjonen, da risikerer kommunen å pådra seg et erstatningsansvar, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi.

Dette er konflikten I 2013 ga Olje- og energidepartementet endelig tillatelse til å bygge ut vindkraft på Frøya. I 2016 ga Frøya kommune dispensasjon fra sin arealplan, så utbyggerne kunne starte. Kommunestyret ga ingen tidsfrist, men en slik dispensasjon varer vanligvis i tre år. I januar i år ble det klart at Stadtwerke München går inn med penger, og Trønderenergi kan starte utbyggingen. 28. mars fikk Trønderenergi detaljplanen fra NVE og 1. april ankom de Frøya med sine anleggsmaskiner. Der ble de hindret av demonstranter, og søndag 7. april var det tre år siden kommunens dispensasjon ble gitt. Nå skal kommunen vurdere om tidsfristen var ute og om Trønderenergi kan lastes for dette. Demonstrantene, anført av Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet, har denne uken krevd at arbeidet stanses fordi det ble satt i gang før klagefristen på NVEs detaljplan var gått ut. Trønderenergi mener det er vanlig prosedyre, og at klager om turbinplassering og -høyde kan behandles selv om anleggsveien er påbegynt.

– Holder det i retten?

Rådmannen på Frøya støtter Trønderenergi og mener at arbeidet ville ha vært i gang om det ikke hadde blitt hindret av protestaksjonen.

Opposisjonen vil derimot stoppe byggingen. Dermed er det opp til Frøya Arbeiderparti å avgjøre saken.

– Vi er lekfolk og dette er en slitsom sak for oss. Den engasjerer mange og det merkes i hele samfunnet vårt, sier lokalpolitiker Kristin Reppe Storø (Ap).

Onsdag ettermiddag fikk Frøya-politikerne oversendt nye juridiske vurderinger fra kommunens advokat, og Aps gruppe ble samlet for å gå gjennom materialet. Storø sier at kommunen har myndighet til å bruke skjønn og vedta at tiltaket ikke er igangsatt.

– Men holder det i retten? Det er problemstillingen vi må jobbe med, sier Storø.

Salmar-direktør inn i konflikten

Konflikten har også spredt seg inn i næringslivet: Konserndirektør Gustav Witzøe i laksegiganten Salmar støtter aksjonistene, og vil betale for deres advokatutgifter. Witzøe leverte også pallene som ble lagt ut for å hindre trafikk til utbyggingsområdet.

Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi. Foto: Åge Hojem/Trønderenergi

I Dagens Næringsliv i dag kommer konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold, med sterke angrep på Witzøe.

– Det som er spesielt her, er at en som er blitt mangemilliardær basert på oppdrett, for det første ikke er opptatt av forutsigbarheten for en næringslivsaktør som oss, og for det andre øser av sin rikdom til å understøtte ulovlig aksjonsvirksomhet, sier Gjersvold.

Han peker også på at Witzøes oppdrettskonsern Salmar er den største kraftforbrukeren på Frøya.

NHO med stikk til Witzøe

Også regiondirektør i NHO og tidligere olje- og energiminister, Tord Lien, sender et indirekte stikk til Witzøe:

– Man kan spørre seg hvordan bedriftene på Frøya hadde sett ut i dag, dersom Kurt Oddekalv hadde fått gjennomslag da han aksjonerte mot oppdrettsnæringen for noen år siden, sier Lien i en pressemelding, hvor han advarer Frøya-politikerne mot å la ulovlige aksjoner stanse lovlige prosjekter.

Regiondirektør i NHO og tidligere olje- og energiminister, Tord Lien. Bilde: Lars Taraldsen

NHO-direktør Ole Erik Almlid omtaler saken som «av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv».

Det har ikke lyktes TU å komme i kontakt med ordfører Berit Flåmo (Ap). Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har varslet at han ikke vil gripe inn i saken.