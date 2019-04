Disse 13 områdene er egnet for vindkraft

NVE har lagt fram sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft. Her peker de ut 13 områder som er egnet for vindkraftutbygging.

Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De fleste områdene ligger mellom kysten og høyfjellet.

Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, peker NVE ut flest områder i Sør-Norge. «Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge», skriver NVE.

De utpekte områdene har et samlet areal på cirka 29.000 km2, eller 7,5 prosent av Norges areal. Du kan se mer detaljerte kart over områdene i NVEs kartverktøy.

Fakta om områder vurdert som mest egnet for vindkraft NVE har analysert 43 områder og foreslår 13 av disse som de mest egnede for utbygging i Nasjonal ramme for vindkraft på land. Oslo, Akershus , Oppland og Troms er de eneste fylkene hvor det ikke er pekt ut områder. NVE har imidlertid pekt ut få områder i Nord-Norge. * Vest-Finnmark: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger * Namdal: Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Steinkjer og Snåsa * Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal * Indre Sør-Trøndelag: Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen * Sunnmøre og Nordfjord: Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Volda, Vanylven, Selje, Vågsøy og Eid * Sunnfjord og Sogn: Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Høyanger * Nordhordland og Gulen: Gulen, Høyanger, Masfjorden og Lindås * Sunnhordland og Haugalandet: Tysnes, Fitjar, Stord, Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Suldal, Tysvær og Bokn * Vest-Agder og Rogaland: Sirdal, Gjesdal, Bjerkreim, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Kvinesdal, Lund, Hægebostad, Marnardal, Songdalen, Vennesla, Flekkefjord, Lyngdal, Lindesnes, Farsund og Mandal * Aust-Agder: Fyresdal, Nissedal, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Iveland, Arendal, Grimstad og Kristiansand * Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold: Kongsberg, Sauherad, Skien, Siljan, Larvik, Re og Sandefjord * Østfold: Eidsberg, Rakkestad, Sarpsborg og Halden * Nordre Hedmark: Tolga, Os, Tynset, Engerdal og Rendalen (Av NTB, kilde: NVE)

– Ikke fritt fram i disse områdene

– Dette kartet må ikke leses som at her mener NVE at det er fritt fram for vindkraft. Dette er ikke en utbyggingsplan. Om lag en tredel av disse områdene er uaktuelle allerede, fordi de er naturreservat, har dårlige vindforhold og andre grunner, sier NVE-direktør Kjetil Lund.

Han har i dag sin første dag i jobben, og starter med en av de aller mest kontroversielle sakene i NVEs portefølje: Nasjonal ramme for vindkraft, altså NVEs faglige vurdering av hvilke steder som er egnet for vindkraft.

Men den nye vassdragsdirektøren håper at faggrunnlaget kan virke konfliktdempende, men har ingen illusjoner om at vindkraftdebatten forsvinner.

– Det er ikke en eneste prikk på dette kartet hvor du kan anlegge vindkraft uten å berøre en eneste interesse. Det er en balansering av hensyn. Det er bra at folk er engasjert i lokalmiljøet sitt og naturen rundt seg. Men debatten er unyansert. Noen er uten hemninger og vil ha vindkraft overalt, mens andre ikke kan se et eneste argument for vindkraft, sier Lund.

Havvind ikke konkurransedyktig ennå

– Det er en økende interesse for vindkraft, når den nå er lønnsomt. Dermed følger også en viktig debatt og et sterkt engasjement. Regjeringen vil legge til rette for lønnsom vindkraftutbygging, men vi må også ta vare på viktige miljøressurser, sa olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg da han tok imot dokumentene fra NVE i dag.

Han brukte også anledningen til å svare på et par av de vanligste motforslagene til vindkraft på land:

– Hvorfor ikke bare utvikle vindkraft til havs? Ja, det er veldig spennende, og vi utvikler områder til havs. Men kostnadsforskjellene er fortsatt betydelige, og jeg ser ikke for meg det som et alternativ til norsk kraftforsyning de nærmeste årene, sa Freiberg.

Kjetil Lund har sin første dag på jobb som direktør for NVE. Han håper at NVEs ramme for vindkraft vil være et konfliktdempende verktøy. Foto: Bendiksby, Terje

Han lovde at det også skal satses på å ruste opp eksisterende vannkraftanleggene, men:

– Det ikke så mye å hente som mange tror. Dessuten passer vann- og vindkraft godt ilag. Vann gir balanse, og vind produserer mest om vinteren når behovet er størst, sa Freiberg.

Tror på færre vindkraftkonflikter

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen tror kartet fra NVE kan føre til færre konflikter:

– Det vil fortsatt være et like sterkt engasjement, men jeg tror det blir færre konflikter. Dette arbeidet vil også rydde unna mange av de forslagene som ellers ville kommet. Store deler av landet tas vekk som ikke egnet for vindkraft, sier Elvestuen.

Han sier at vindkraftsøknadene hittil har vært for tilfeldige.

– Mange har blitt trukket eller avslått, men først etter at man har brukt mye tid og ressurser på å vurdere alle forhold. Det har også skapt mye uro lokalt. Jeg håper derfor at dette blir et nyttig verktøy, som gir et bedre kunnskapsgrunnlag og bedre beslutninger til å ta vare på de naturverdiene vi har. Slik kan vi velge de områdene der vindkrafta er i minst konflikt med andre interesser, sa Elvestuen.

Han presiserer at vindkraftrammen ikke er en forhåndsgodkjenning og at det fortsatt skal være grundig konsesjonsbehandling i hvert enkelt tilfelle.

– Det blir helt sikkert en debatt om hvorvidt flere av disse utpekte områdene burde vært der. Jeg håper at alle som har meninger om vindkraft vil delta i høringsrunden.