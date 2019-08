Trønderenergi får ikke dekket sakskostnadene etter Frøya-striden

I sommer fremmet Trønderenergi et krav på 693.000 kroner fra Frøya kommune for å få dekket sakskostnader i forbindelse med at kommunen stoppet byggingen av Frøya vindpark. Stansen medførte både behandling hos Fylkesmannen og behandling av en omgjøringsbegjæring hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Trønderenergis krav handler om dekking av advokatutgifter. 478.800 kroner på grunn av klageprosessen og 214.200 i forbindelse med omgjøringsbegjæringen.

Nå avviser Fylkesmannen i Trøndelag kravet, fordi det ble fremmet for sent.

Vurderer å anke

I vedtaket skriver Fylkesmannen at kravet ble fremsatt 6 uker etter at vedtaket ble gjort kjent for partene, mens fristen er tre uker.

Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi. Foto: Trønderenergi

Fylkesmannen innrømmer at det i burde vært gjort oppmerksom på tidsfristen («god forvaltningsskikk tilsier dette»), men anser det ikke som et absolutt krav, siden begge partene har advokater.

– Da departementet tok opp saken til vurdering, trodde advokaten vår at fristen var avbrutt fordi en tredje instans skulle inn i saken. Nå undersøker vi om vi kan anke på det grunnlaget. Har vi misforstått, må vi legge ballen død. Hvis advokaten vår mener at Fylkesmannen har tolket dette feil, vil vi vurdere å anke, sier Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi.

Ville vente på departementet

– Hvorfor tok det så lang tid før dere fremmet kravet, når dere kjente til 3-ukersfristen?

– Saken var ikke endelig avgjort, og KMD hadde gått inn i den. Vi oppfattet at fristen var avbrutt og fokuserte på deres behandling. Våre advokater mente at vi hadde lang frist, sier Laugen til TU.no.

Også den opprinnelige striden handlet om datoer: Byggestart ble hindret av aksjonister, og kommunestyret på Frøya mente derfor at arbeidet ikke hadde startet innen de tre årene som plan- og bygningsloven la opp til. Dermed trakk de tilbake Trønderenergis dispensasjon.

I tillegg til advokatutgifter, har Trønderenergi også hatt økonomiske tap fordi både egne ansatte og underleverandører var hyret inn til å starte arbeidet. Selskapet har ikke avgjort om de vil kreve erstatning for dette fra Frøya kommune.

Kan komme til å kreve erstatning av kommune og aksjonister

– Det er noe vi ser på nå, og vi skal involvere styret før vi tar en avgjørelse. Dette er et større spørsmål, der vi må ha full oversikt over reelle tap. Vi må se hvor mye tid vi klarer å arbeide inn igjen, og hvilke kostnader som skyldes hva, sier Laugen.

Selskapet har tidligere sagt at de vurderer økonomiske krav mot enkelte av aksjonistene. Heller ikke dette er avgjort, forteller Laugen.

– Det henger også sammen med framdriften i prosjektet. Vi er noen uker på etterskudd, men prøver å ta inn det vi klarer og har hatt god framdrift gjennom store deler av sommeren, sier Laugen.

Ingen turbiner før neste år

Politiet har nå innført oppholdsforbud både i byggeområdet og i aksjonistenes leir på andre siden av veien. Laugen sier at de omtrent ikke har sett aksjonister den siste uken. Trønderenergi har til nå bygget vei omtrent én kilometer inn i området. Det er fortsatt et år før turbinene skal begynne å reise seg.

– Det er viktig for oss å få fram at Fylkesmannen ikke har realitetsbehandlet kravet, men avvist saken fordi de mener at fristen var utløpt.

– Dette vil vel likevel tolkes som en seier av mange på Frøya?

– Det vet jeg ikke, men i noen leire blir alt som ikke går i vår favør tolket som en seier, sier Laugen i Trønderenergi.