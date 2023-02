Det har blitt debatt om kjernekraft i Norge. Det var akkurat det Trond Mohn ønsket seg, forteller han til NRK.

Norsk Kjernekraft ble stiftet sommeren 2022. Mohn er hovedaksjonær i selskapet som er bygget på en idé om å sette opp såkalte SMR (små modulære reaktorer). Dette er enkelt sagt ferdigproduserte atomreaktorer som kan settes opp på kort tid sammenlignet med tradisjonelle kjernekraftverk.

Mohn sier til NRK at de er sikre på at dette kommer til å gagne menneskeheten, og at en av grunnene til at Norsk Kjernekraft ble etablert var at kjernekraft skulle bli et tema.

Han håper at selskapet kan gå foran som en inspirasjon, og sier at noen må begynne. Han er overbevist om at Norge har kjernekraft i løpet av ti år.

– Vi har lyst til å få det inn på universiteter og høyskoler at det er fornuftig å sette seg inn i kjernekraft, sier Mohn.

Norsk Kjernekrafts administrerende direktør Jonny Hesthammer har tidligere sagt til TU at han mener det er realistisk at SMR kan etableres i løpet av 10 til 15 år, og at reaktorene kan plasseres der det er behov for dem. De kan produsere en effekt på rundt 300 megawatt, med en årlig energiproduksjon på rundt 2,6 terawattimer.

Norsk Kjernekraft bygger ikke reaktorene, men planlegger å kjøpe dem fra Rolls-Royce eller GE Hitachi og selv drifte dem.

Med FrP i stua

Bakgrunnen for at Mohn nå lar seg intervjue om kjernekraftplanene er at han har diskutert dette hjemme i sin egen stue med flere FrP-politikere i forkant av fylkesårsmøtet i Vestland FrP denne uken. FrP er blant de partiene som er positivt innstilt til kjernekraft i Norge. Selv er Mohn et profilert Arbeiderparti-medlem.

Slik ser selskapet GE Hitachi for seg at de små, modulære kjernekraftanleggene de planlegger å produsere, kan se ut. Illustrasjon: GE Hitachi

Til NRK sier Mohn at AP ikke er enige med FrP om denne saken. I alle fall ikke enda. Han mener at selv om partiet og energiministeren ikke har vært positive til kjernekraft, mener han at det godt kan tenkes at ministeren personlig er enig med Mohn om kjernekraft.

FrPs Helge André Njåstad sier til NRK at de møtte Mohn for å høres hans tanker, og mener at det er behov for kjernekraft til industri på Vestlandet.

Mohn mener at det er behov for kjernekraft for å sikre nok strøm til blant annet elektrifisering av bilparken og sokkelen. Det gir et kraftbehov det ikke er mulig å se vekk fra.

– Kjernekraft bil være atskillig billigere enn det den grønne kraften kan gi oss. Hvis en skulle ta den sosiale hatten på, burde alle juble for å få kjernekraft i Norge, sier han.