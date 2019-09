Trenger man ledning? Vi tester fire batteridrevne støvsugere

Den tradisjonelle støvsugeren er under press. Ikke bare innfører EU begrensinger i wattstyrke, det er et mas og dra den ut av skapet, trekke ut ledningen og holde orden på den mens man jobber.

Som så mye annet er det batterier som utfordrer den. Noen batteridrevne modeller er helt selvgående roboter, mens støvsugere med batteri har fått så stor sugekraft at mange velger å ha bare en slik. Spesielt de som bor i mindre, lettstelte leiligheter kan vel klippe navlestrengen til stikkontakten? Vi tester.

Mye tilbehør

Mange av modellene vi har sett på kommer med alskens munnstykker til ulik bruk. Alle har en motordrevet rotorbørste som pisker opp uhumskheter. Det er veldig effektivt, spesielt på tepper. Mange ledningsmodeller har også det, men ikke alle bruker det. Det vi opplever er at en slik børste er et svært godt komplement til selve sugestyrken, og mange gjør en vel så god og bedre jobb enn ledningsmodellene uten børste.

Fordelen med batteristøvsugerne er at de henger på veggen i ladedokken og alltid er klare til bruk.

Når de rengjør like bra, og senker lista for når du skal ta frem støvsugeren, er det god grunn til å vurdere en trådløs variant som både erstatter ledningsmodellen og de mindre batteridrevne håndmodellene.

Batteriet er begrenset

Mengden strøm i en slik støvsuger er imidlertid begrenset. Spesielt når de kjøres på full rulle. Mange er vant med å la støvsugeren gå på maks, men det er neppe nødvendig for å få gjort rent. Stiller du ned farten på motoren litt, rekker batteriet betydelig lenger og du kan regne med opptil en time.

Spørsmålet du må stille deg er hvor lenge du egentlig støvsuger når du rengjør. En liten leilighet tar ikke lang tid, og da er batterikapasiteten i alle modellene mer enn nok.

Ofte tar man fram støvsugeren når det skal gjøres en akuttjobb. De tar sjelden lang tid, og da er disse i sitt ess. Hverken ledningsmodeller eller roboter kan konkurrere her.

Ynkelige ladere

Et ankepunkt med støvsugerne er laderne. Dette er kostbare saker, men faktum er at noen mobiltelefoner har mer heftige ladere enn disse. Det hadde kostet svært lite for produsentene å piffe opp wattstyrken. Unntaket er Bosch, som bruker utskiftbare batterier fra den grønne elverktøyserien og medfølgende hurtiglader.

Testing

For å sjekke hva støvsugerne er gode for gjorde vi noen tester på et nytt teppe med middels lange hår. Først drysset vi ut og trampet ned løv og frø for å se hva de fikk med seg. Det må sies at dette er en brutal test som neppe oppstår innendørs. Så fikk også tre av de fire modellene blokkering av alle bladene.

Den andre testen handlet om å få med seg sand i teppet. Vi drysset ut 44 gram kattesand og strøk den utover så den havnet nede mellom teppehårene.

Vi målte støynivået på maks. og min. innstilling.

Vi veide baseenheten (med batteriet montert på Bosch)

For å få et bilde av den maksimale sugekraften tapet vi en transparent slange på en tre meter lang planke og tapet stussen på støvsugerne til den slik at det ble lufttett. Vi målte opp en skala på planken og på den måten kunne vi se hvor lang søyle med farget vann de trakk opp på maksimal effekt.

Til slutt kjørte vi de på maks effekt og så hvor lenge batteriet varte.

Refleksjoner

Alle disse støvsugerne klarer å gjøre rent på glatte gulv. Tre av dem gjør en veldig god jobb på tepper.

Selv om vi testet vakuumevnen er det ikke dette alene som avgjør resultatet. Det er i kombinasjon med rotorbørsten resultatet kommer.

Heller ikke alle er like praktiske i bilen. Her er rett og slett en vanlig støvsuger med lang slange mye bedre og lettere å komme til med.

Dyson V11 Absolute har best sugeevne av de fire støvsugerne vi testet. Foto: Odd Richard Valmot

Dyson V11 Absolute

Dyson har det med å komme med en ny forbedret modell med rundt et års mellomrom. Hver gang setter de rekorder, slik som verdens mest kompakte og hurtigroterende motor i forhold til stryken – med 125.000 omdreiningen i sekundet. På full ytelse gir den et voldsomt vakuum, men ikke i mange minutter. Den suger så kraftig på maks at den kan være vanskelig å dytte rundt.

Det er ingen tvil om at Dyson stikker av med seier i suge- og rengjøringskraft. Men den er også dyrest og kommer med unødvendig mange komponenter. Tre rotorbørster er en for mye selv om det er argumenter for å bytte mellom teppe og vanlig gulv.

PLUSS

Avansert display i farger med feilindikator

Svært lett å tømme

Enorm sugekraft

Beste modell til bilrengjøring

MINUS

Dyr

Litt for mange deler

Bosch Unlimited BCS1ULTD har best utholdenhet. Foto: Odd Richard Valmot

Bosch Unlimited BCS1ULTD

Bosch kommer veldig godt fra det i rengjøringsevne selv om den ikke matcher Dyson på ren sugekraft. Dette er den eneste modellen du kan jobbe nesten kontinuerlig med, for denne drives av det samme 3 Ah batteriet som brukes i den grønne verktøyserien. Det følger med to batterier, og det betyr at du kan bytte når det er tomt og overlate til 8A-laderen som følger med å fylle det opp lynraskt. Ellers lader den i veggdokken med «saktelader».

PLUSS

To 3 Ah batterier fra den grønne verktøyserien og en hurtiglader

Støyer minst

God rengjøringskraft

MINUS

Dyr

Klumpete til bilrengjøring til tross for langt og fleksibelt munnstykke i gummi

Philips SpeedPro Max Aqua kan vaske og støvsuge i én opreasjon, men sugeevnen er elendig. Foto: Odd Richard Valmot

Philips SpeedPro Max Aqua

Det er denne modellen som holder lengst på maks sugestyrke, men vi mener det er mer et problem enn en fordel. Philips skulle ha satt inn en sprekere motor med høyere energiforbruk og fått større sugekraft. Den suger bare 20 prosent av Dyson, og klarte ikke ta opp et gram kattesand.

Men den har et ess i ermet som vi oppdaget etter først å ha dømt den nord og ned. Den kan suge og våtmoppe samtidig. Munnstykket uten børste kan settes ned i en moppholder som kan fylles med såpevann og fuktes med en pedal. Smart. Selv om den ikke duger på tepper så får den med seg rusk og rask på glatte gulv og vasker dem samtidig. Det betyr én operasjon og ikke to for de som har slike gulv. Så får heller møbler og tepper få smake den gamle ledningsmodellen.

PLUSS

Vasker og støvsuger i en operasjon

MINUS

Suger elendig

Dyr

Støyer mest

Electrolux Pure F9 kommer godt ut på både pris og rengjøring. Foto: Odd Richard Valmot

Electrolux Pure F9

Electrolux går sine egne veier, og denne er bygget sammen med støvrøret som kan felles inn. Likevel bli enheten litt vel stor når du skal støvsuge i en bil, selv om du kan du trekke ut en liten slange for å komme til bedre. Det fungerer sånn passe.

Det er lite å si på rengjøringsevnen, men den er ikke helt på nivå med Dyson og Bosch. Likevel har denne mer åpne kanaler, og det er den eneste som ikke fikk forstoppelse av løv og rusk. Pure F9 er også mye billigere enn de andre, og et par tusen kroner eller mer veier tungt.

PLUSS

Prisen

Rengjør bra

God batteritid

Støynivå

MINUS

Litt krøkkete i bilen

BEST I TEST: Delt førsteplass mellom Bosch og Dyson.