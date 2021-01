Tre giganter planlegger batterifabrikk

Hydro, med sitt 40 år lange inngrep i bilindustrien, sammen med Equinor som er på full fart inn i det grønne skifte, har fått med seg Panasonic, som vil ha et fotfeste for sin teknologi i Europa.

Nærmere et drømmelag er det vanskelig å forestille seg. Det er også vanskelig å forestille seg hvor stort dette er. Det kan bli det største industrianlegget i Norge med veldig store ringvirkninger. Ikke minst for de som lager batterimaterialer fabrikken trenger og for de som bygger batterer. Europeisk bilindustri ønsker å være selvforsynt med battericeller og norske produsenter av maritime batterier trenger også celler.

Nå skal de velge plassering av den nye fabrikken og mellom 20 og 30 kommuner har meldt seg på i konkurransen – et slags NM i å tilby de beste forhold til etableringen. Det er ikke så rart. Fabrikken skal sysselsette rundt 2000 og ringvirkningene er mange ganger så store.

I dag snakker vi med konserndirektør for Hydro Energi, Arvid Moss. Han tror Norge kan bli en stormakt på batterier i Europa. Det kan være plass til mer enn én fabrikk. Vi har kompetanse, godt rykte som leverandørnasjon og vi har grønn energi.

