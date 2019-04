Tre bedrifter kniver om tittelen Norges smarteste industribedrift. Alle har to ting til felles

De tre finalistene til den årlige kåringen av Norges smarteste industribedrift kommer fra tre svært ulike industrigrener.

To ting har de alle til felles: De startet som et lite familieeid selskap og de har møtt utfordringer og utviklet seg ved å investere i automatisering.

De tre finalistene er:

Moelven industrier

Tronrud Engineering

Aarbakke

Vinneren offentliggjøres på Industrikonferansen til Norsk Industri 7. mai. Prisen deles ut av statsminister Erna Solberg.

Rollemodeller

Juryleder Torger Reve sier at de tre finalistene er gode rollemodeller og at det fortsatt er mulig å starte og drive industribedrifter i Norge.

– Alle tre hevder seg på øverste teknologiske nivå i sine bransjer, sier Reve til TU.

Han tror ikke det er tilfeldig at selskapene er familieeide.

– Det er en fordel å ha langsiktige eiere som er direkte involvert i bedriften og ikke er ute etter kortsiktige resultater, sier Reve.

Han påpeker imidlertid at det krever familier med økonomisk solid ryggrad.

– De har sine begrensninger når de skal vokse og trenger tilførsel av kapital, sier Reve.

Verdige vinnere - uansett

Kåringen av Norges smarteste industribedrift arrangeres for sjette gang i år. Konkurransen er et samarbeid mellom Norsk Industri og Siemens.

Juryleder Reve, som er professor i strategi og industriell konkuranseevne på Handelshøyskolen BI, sier at det var veldig mange gode deltakere i år og derfor vanskelig å velge.

– Det er mange verdige vinnere blant kandidatene og de tre finalistene representerer tre svært ulike bransjer. Slik sett får vi vist bredden og at det er mulig å komme langt med å investere i moderne produksjonsmetoder, sier Reve.

Lengst på digitalisering

Administrerende direktør Anne Marit Panengstuen i Siemens at de tre finalistene kjennetegnes av å ha kommet langt innen digitalisering og robotisering.

– Mange norske industribedrifter er verdensledende innen digitalisering og automatisering, og derfor ønsker vi å løfte frem de beste slik at andre kan lære og bli inspirert. De tre i finalen er i tillegg selskaper som begynte som små familiekontrollerte gründerbedrifter, og som nå er vokst til å bli betydningsfulle aktører innenfor norsk industri, sier hun.

Mer om finalistene:

Moelven

Bakgrunn: Fra kjerrehjul til tremekanisk konsern

Moelven har gjennom snart 120 år utviklet seg fra å være et bruk i Moelv som produserte oljekokte kjerrehjul til å nå være et internasjonalt tremekanisk konsern. Juryen har latt seg imponere av hvordan selskapet har robotisert produksjonen, og at de står for flere viktige «landemerker» som blant annet verdens høyeste trehus - Mjøstårnet og limtredragerne på Gardermoen.

Moelven bygget i 2017 en robotisert produksjonslinje i sin fabrikk i Säffle i Sverige som nær doblet den samlede produksjonskapasiteten. Linjen bygger vegger nesten helt uten hjelp fra menneskehender, og er utformet av interne ressurspersoner som har latt seg inspirere av bilindustrien.

Mjøstårnet er bygget med limtre fra Moeleven.

Tronrud Engineering:

Bakgrunn: Ingeniørpionerer som tenker stort

Tronrud Engineering på Eggemoen utvikler, produserer og leverer automatiseringsløsninger til kunder nasjonalt og globalt. Selskapet har for tiden 200 ansatte. Juryen legger vekt på at Tronrud Engineering har kommet langt innenfor digitalisering, benytter 3D printing, digital tvillingteknologi og robotisering for å optimalisere produksjonen.

Selskapet har nylig fått mye oppmerksomhet for å utvikle verdens raskeste pakkemaskin for poser, TCP 300. Ved hjelp av overnevnte har maskinbyggeren klart å mer enn doble hastigheten på maskinen fra 140 til 300 poser i minuttet. I tillegg har designtiden blitt redusert med 10 prosent og igangskjøringsfasen redusert med 25 prosent, noe som gir en overordnet redusert tid fra idé til ferdig produkt. Flere av komponentene i TCP 300 er i tillegg 3D-printet i egne produksjonslokaler.

Verdens raskeste pakkemaskin er utviklet av Tronrud Engineering på Hønefoss.

Aarbakke

Bakgrunn: Mer effektiv produksjon med digitalisering og algoritmer.

Aarbakke er et Bryne-basert firma som er i verdenstoppen innen CNC-maskinering (dreiing, fresing og sveising) til oljebransjen. Rundt 70 prosent av produktene de fremstiller er nye artikler, og selskapet har gått fra 10 prosent til 50 prosent eksportandel.

Selskapet har dessuten kommet langt innen digitalisering, og har blant annet fulldigitalisert produksjonen der alle tegninger, spesifikasjoner og målerapporter er tilgjengelige og blir laget digitalt parallelt som produkt blir fremstilt. Dette har gjort at selskapet har kunnet redusere antall ansatte som jobber med dokumenthåndtering fra fem personer i 2013 til to personer i 2017.

Selskapet kjører i tillegg fullautomatisert produksjonsplanlegging som hver time optimaliserer produksjonsrekkefølge og kapasitetsutnyttelse for å klare kunders krav til leveransetider. Systemet bruker algoritmer til å styre belegg av alle ressurser.

Aarbakke har full fart i modernisering og automatisering på vei mot Industri 4.0. "Vi skal være best i verden", sier grunder Aarbakke.

