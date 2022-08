Nok en sommerferie er over, og for mange nordmenn ble ferien bruk langs norske veier. En stadig større del av bilparken er elbiler.

Det er rundt en halv million elbiler på norske veier, og mange av disse har vært med på bilferie i år. Det har ikke vært helt uten problemer, ifølge resultatene fra en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra ladeteknologiselskapet Monta.

Ifølge undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 11. til 16. august, svarte hver fjerde elbilist at de opplevde å komme til en full ladestasjon.

12 prosent av respondentene opplevde at de måtte vente lenge på å få lade på grunn av kø. 15 prosent oppga at de valgte å kjøre videre til en annen ladestasjon på grunn av lang kø.

Manglende organisering av kø

Når man først kommer frem til en ladestasjon hvor det er kø kan det være utfordrende å forstå hvordan køen er organisert – eller om det er noe system i det hele tatt. 18 prosent svarte ifølge undersøkelsen at de det var for dårlig eller manglende køsystem ved ladestasjonene.

Sju prosent svarte også at de hadde opplevd ubehagelige situasjoner ved ladestasjonene i forbindelse med ladekø.

11 prosent av de spurte oppga at de mente at køene ble unødvendig lange fordi andre elbilister hadde for dårlig kunnskap om hvordan de skulle lade. 13 prosent oppga at laderen ikke godtok betalingen de ønsket å bruke.

– Det siste eksempelet viser at bilistene irriterer seg over hverandre fordi de mener kunnskapen er lav, men så er det kanskje teknologien som er problemet, og som gjør at det tar tid. På samme måte som telekom og betalingsbransjen nå jobber sammen, må alle aktører innen lading også gå sammen og sørge for åpne apper og integrasjoner, og la kunden velge hvilken app de vil bruke. Da hadde vi unngått mange av disse utfordringene, sier Emma Wallin, norgessjef i Monta i en pressemelding.

Ladere ute av drift

28 prosent opplevde at de måtte laste ned en ny app for å kunne starte lading.

Ti prosent oppga også å ha opplevd at ladepunkter som var markert i kart eller apper var fjernet eller vanskelig å finne frem til.

En Hyundai Ioniq 5 lader ved en hurtiglader. Foto: Mathias Klingenberg

31 prosent av de spurte opplevde å komme til ladestasjoner hvor ett eller flere av ladepunktene var ute av drift.

Norsk elbilforening gjennomførte tidligere i perioden 31. mars til 27. april i år undersøkelsen «Elbilisten 2022». Ifølge undersøkelsen svarte 65 prosent av elbilistene at de skulle på elbilferie i år. 45 prosent av disse svarte at de planla å holde seg i Norge.

Ifølge undersøkelsen svarte 50 prosent at de ofte eller av og til opplever at hurtigladere ikke fungerer. I samme undersøkelse i 2021 svarte 42 prosent det samme.

At mange opplever ladekø bekreftes også av Elbilforeningens undersøkelse. 50 prosent svarte at de av og til eller ofte opplever dette. Dette er på omtrent samme nivå som året før.

Foreningens undersøkelse viser at mange er misfornøyde med betalingsløsningene ved ladestasjonene. En av fire svarte at det er vanskelig å betale for hurtiglading. Elbilforeningen ønsker at kortbetaling skal være mulig ved ladestasjonene, og at regjeringen tar grep for å sørge for at dette blir påbudt.